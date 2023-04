Planet Giza, du hip-hop d’envergure planétaire 

Le trio hip-hop montréalais Planet Giza, formé des beatmakers Rami B et DoomX ainsi que du MC Tony Stone, est de retour avec un deuxième album, Ready When You Are.

Fidèle à son habitude, le groupe propose un hip-hop alternatif teinté de soul, de funk, de R&B et de jazz, s’inscrivant dans cette vague prolifique et talentueuse d’artistes hip-hop internationaux comme Smino, Aminé, Saba, Isaiah Rashad, Noname, GoldLink, Mick Jenkins et compagnie qui proposent un son aux accents neo soul enivrants.

Autant le rap de Tony Stone que la production de Rami B et DoomX se sont élevés à un niveau supérieur sur Ready When You Are. Les Montréalais n’ont plus rien à envier à leurs comparses américain.e.s cité.e.s plus haut. Saba et Mick Jenkins viennent même rapper sur l’album.

La voix mélodieuse de Tony Stone se dépose tout doucement sur les beats de ses complices, tandis que ses rimes semblent y glisser comme s’il n’y avait rien de plus facile. On détecte pourtant une grande versatilité dans ses flows.

Sans surprise, la production musicale est quant à elle d’une grande richesse, forte de maintes influences. Il faut dire que ces beatmakers viennent d’un milieu des plus stimulants, la scène Artbeat Montreal. C’est cette même scène underground montréalaise qui a vu émerger la désormais méga vedette mondiale Kaytranada, qui collabore d’ailleurs sur un morceau de l’album.

En résulte un opus vibrant, pour une écoute des plus agréable.

Ready When You Are est disponible sur les plateformes d’écoute dès aujourd’hui.

Planet Giza fera un spectacle de lancement au Théâtre Fairmount le 14 avril.