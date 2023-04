L’expo de l’émission «Infoman» ouverte au public cette fin de semaine

C’est cette fin de semaine à l’Écomusée du fier monde que les Montréalais et Montréalaises peuvent admirer les œuvres d’art à saveur politique et sociale créées par les téléspectateurs et téléspectatrices de l’émission Infoman. L’entrée est gratuite.

La traditionnelle galerie Jean-Tal est de retour avec une quarantaine de créations inspirées des évènements de l’actualité nationale et internationale récente. Peintures, dessins, montages, collages, bricolages et sculptures: on peut notamment y voir des œuvres engagées sur Montréal, la politique d’ici et d’ailleurs, les changements climatiques et la guerre en Ukraine.

Cette année encore, l’équipe dInfoman, à l’origine de l’initiative, indique avoir reçu des centaines de soumissions de la part d’artistes amateurs et professionnels de la province. La plus jeune artiste exposée est âgée de 11 ans.

L’édition 2023 de la galerie Jean-Tal est exposée à l’Écomusée du fier monde, 2050 rue Atateken à Montréal, vendredi jusqu’à 16h, ainsi que de 10h30 à 17h samedi, dimanche et lundi.

Pour ceux qui ne peuvent se rendre sur place, une exposition virtuelle est mise en ligne sur le site d’ Infoman .