«Survivor Québec»: une finale haute en émotions

La première saison de Survivor Québec s’est terminée sur Noovo, dimanche soir, avec l’élection d’un.e grand.e gagnant.e. Et bonne nouvelle pour les adeptes: une saison deux a été confirmée! Attention, si vous n’avez pas vu la finale de Survivor Québec, la suite divulgâche l’identité de la personne qui a été élue gagnante.

Le Conseil de tribu, rassemblé pour une dernière fois, a décidé qui étaient les deux joueur.euse.s qui rejoindraient Nicolas pour former le top trois final de cette première saison, animée par Patrice Bélanger.

Nicolas, un Gatinois de 24 ans qui avait garanti sa place au sein du trio finaliste en gagnant la dernière épreuve d’immunité de la saison, a connu tout un revirement de parcours depuis son passage sur l’île de la rédemption. Ses quatre victoires sur quatre épreuves sur cette île isolée de Pag-Asa lui ont valu un retour dans le jeu, lui permettant de contribuer à la plus grosse twist de la saison: l’élimination du dominant Jean-Junior, lors de l’épisode de dimanche dernier.

Le Conseil de tribu, composé de Nicolas, Kimberly, Karine et Christophe (Chris tie dye pour les intimes) a éteint la flamme de Karine, combattante de 37 ans, qui a ainsi rejoint les huit membres du jury. C’est ce jury qui avait le dernier mot sur le ou la gagnant.e du grand prix de 100 000$ en argent.

Et le ou la gagnant.e est…

Après un premier vote en sa faveur, Nicolas a dû obtenir de l’aide médicale à cause d’un malaise attribué au stress et à la tension. Et il n’était pas au bout de ses émotions, car c’est lui qui a remporté la grande finale de la première saison de Survivor Québec!

Les décisions du jury

Avant l’élection du grand gagnant, les membres du jury ont pu poser leurs questions aux joueur.euse.s et voter pour la personne qui, selon eux, a joué le meilleur jeu social, physique et stratégique lors de la saison. Après une introduction faite par Joël, qui incitait les joueur.euse.s à répondre avec transparence, Maryse a lancé le bal avec une première question pour savoir à quels moments les finalistes ont été honnêtes ou malhonnêtes.

Chaque membre du jury a pu sonder les trois finalistes sur certains éléments de leur parcours. Karine, éliminée la veille, a préféré passer son tour de parole.

Christophe, dont le jeu social a été remarquable tout au long de la saison, n’a pas su convaincre le jury lors de ce dernier tour de parole. De son côté, Nicolas a révélé avoir été beaucoup plus stratégique et joueur qu’il le paraissait, ayant tissé des liens avec un.e joueur.euse de chacun des deux trios forts de son alliance initiale. Ainsi, il a monté les membres de son alliance les un.e.s contre les autres et a évité de tomber dans leur mire. «J’étais en contrôle de mon jeu: je jouais du bas, mais j’avais un contrôle du haut», a-t-il expliqué.

Le public a aussi eu droit à des surprises au moment du vote: Sylvain a penché pour Kimberly afin de souligner son jeu plutôt que pour Nicolas, qui a pourtant été son fidèle ami de l’île de la rédemption, tandis que le grand manitou J.J. a voté pour son cher ami Christophe, malgré que ce dernier l’ait éliminé.

Rappelons qu’il s’agissait de la première adaptation canadienne du populaire format Survivor, déployé dans une cinquantaine de pays et territoires.