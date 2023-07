FLETCHER frappera en relève de Patrice Michaud au FEQ

L’auteur-compositeur-interprète Patrice Michaud est contraint d’annuler sa présence au Festival d’été de Québec (FEQ). Il devait être la tête d’affiche de la soirée de dimanche au parc de la Francophonie. Il sera remplacé par la chanteuse pop américaine FLETCHER.

Dans une déclaration publiée sur la page Facebook du FEQ, Michaud explique qu’il «doit cesser ses activités dès maintenant et pour les prochaines semaines» en raison d’un enjeu médical. «Nous avions un super show entre les mains avec la ferme intention de nous amuser avec le public, cet été. Malheureusement, pour une raison médicale, je dois cesser mes activités dès maintenant et pour les prochaines semaines. Rien de grave, mais cette situation doit être prise en charge sans délai, ce qui implique l’annulation de ma tournée d’été. C’est une décision extrêmement difficile, mais nécessaire. Sincèrement désolé», écrit le chanteur.

Michaud devait aussi se produire en spectacle au Festif de Baie-Saint-Paul, au Festival en chanson de Petite-Vallée ainsi qu’à l’International des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu au cours des prochaines semaines.

Quant à FLETCHER qui prendra la case horaire de 21h15 sur la scène Loto-Québec dimanche, elle était au Ottawa Bluesfest, en première partie de Charlotte Cardin, vendredi soir. Âgée de 29 ans, la chanteuse a vu son premier album, Girl of My Dreams, débuter dans le top 15 du US Billboard 200 lors de son lancement en septembre 2022. Sa collaboration avec Miley Cyrus lors des festivités de fin d’année diffusée sur NBC est aussi devenue virale dans les premières semaines de 2023.

La chanteuse sera précédée, comme prévu, par Jonathan Roy, Dominique Fils-Aimé, Lysandre, Caroline Savoie et Bonanza.

