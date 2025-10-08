Le Salon du livre revient dans les quartiers de Montréal et d’ailleurs

Le Salon dans la ville, revient pour une cinquième édition avec plus de 90 activités gratuites ou à contribution volontaire réparties dans une dizaine de quartiers du Grand Montréal. Ce volet «hors les murs» du Salon du livre transformera les quartiers de Montréal et ses banlieues en une vaste célébration de la lecture, à travers des rencontres d’auteurs, des débats, des ateliers, des balados en direct et des performances artistiques.

Saint-Michel, le Sud-Ouest, Ville-Marie, Plateau et Rosemont

L’événement s’ouvrira le 8 novembre avec Univers croisés : Skate, BD et manga en liberté! au TAZ, dans Saint-Michel. Les jeunes passionnés de bande dessinée et de culture japonaise pourront explorer l’univers du manga. Le lendemain, le Bâtiment 7, dans le Sud-Ouest, accueillera (Ré)enchanter le monde par l’action, une journée d’ateliers créatifs et de discussions familiales mêlant poésie, arts visuels et réflexion écologique.

Dans le Quartier des spectacles, l’Esplanade Tranquille recevra Pieuvre à histoires : contes tentaculaires pour toute la famille, le 15 novembre. L’événement proposera une installation immersive dédiée aux tout-petits, en partenariat avec plusieurs organismes culturels.

Pour les adultes, la librairie Un livre à soi du Plateau-Mont-Royal accueillera le balado du Club Sexu À quoi tu jouis?, tandis que l’atelier Poésie et poterie – Prends soin de ton spleen de novembre! offrira une expérience sensorielle alliant création céramique et écriture poétique aux Faiseurs, dans Rosemont. Le Festival Cinemania présentera quant à lui le film La Cache à la Cinémathèque québécoise, en présence du réalisateur Lionel Baier.

Laval et l’Acadie à l’honneur

Cette année, Laval est désignée «Ville invitée» du Salon du livre de Montréal. La région mettra en valeur la richesse de sa scène littéraire locale à travers une dizaine d’activités, dont un atelier de création poétique animé par Leslie Piché et des rencontres autour du manga et de la bande dessinée.

L’édition 2025 fera également une place spéciale à l’Acadie et aux voix franco-canadiennes contemporaines. Le Regroupement des éditeurs franco-canadiens proposera plusieurs événements, dont Le Port de tête, la nuit × Perce-Neige & Ancrages, une soirée littéraire rassemblant poètes et écrivains acadiens le 21 novembre.

Artistes invités

De nombreuses rencontres d’auteurs et séances de dédicaces rythmeront le mois, notamment avec Nicole Brossard, Dominic Arpin, Sophie Laurin ou encore Zeina Fayad. La députée Ruba Ghazal y présentera aussi son essai Les gens du pays viennent aussi d’ailleurs.

La remise des Prix littéraires de l’Académie des lettres du Québec, le 18 novembre, viendra souligner les meilleures œuvres de l’année en poésie, théâtre, roman, essai et traduction.

Quant à la formule traditionnelle du Salon du livre, baptisée le Salon au Palais, elle aura lieu du 19 au 23 novembre. La programmation sera dévoilée le 22 octobre.

