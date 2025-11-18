Evelyne de la Chenelière parmi les finalistes du Grand Prix du livre de Montréal

La comédienne et dramaturge Evelyne de la Chenelière figure parmi les finalistes du Grand Prix du livre de Montréal, dévoilés lundi. À ses côtés se trouvent Maxime Brillon – également dramaturge –, les auteurs Mathieu Rolland et Olivia Tapiero ainsi que la célèbre romancière anglophone Heather O’Neil.

Evelyne de la Chenelière, connue pour ses rôles à l’écran et pour ses pièces de renommée internationale comme Bashir Lazhar, figure pour la première fois sur la liste des finalistes du Grand Prix du livre de Montréal grâce à son tout premier recueil de nouvelles, Les traits difficiles, édité par Les Herbes rouges. En plus de ses pièces de théâtre, elle est aussi l’autrice d’un roman et de deux essais.

Chaque année, la Ville de Montréal met à l’honneur les voix littéraires qui enrichissent notre imaginaire collectif. Pour la première fois, les lauréats du Grand Prix du livre de Montréal et du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal seront annoncés lors d’une cérémonie commune le 10 décembre à l’hôtel de ville de Montréal.

Cette année, cinq œuvres se disputent le Grand Prix du livre. En plus de Mme de la Chenelière, on note les oeuvres Awards de Maxime Brillon, The Capital of Dreams de Heather O’Neill, Soleil d’abandon de Mathieu Rolland, et Un carré de poussière d’Olivia Tapiero.

Le jury sera présidé par l’écrivain Stanley Péan. Le lauréat recevra une bourse de 15 000$, tandis que les autres finalistes se verront attribuer 1000 chacun.

Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal

Depuis 2005, le Prix du livre jeunesse met en lumière les œuvres destinées aux jeunes de 17 ans et moins. Les finalistes de cette année incluent L’homme aux araignées de Jocelyn Boisvert, Hugo de Catherine Braun-Grenier, Bonjour, mon cœur de Fanny Britt, Déménager au ciel de Mélodie Bujold-Henri et Jean-Guy Forget, et Un cadeau de Noël en novembre de Stéphane Laporte et Jacques Goldstyn.

Le jury, composé de bibliothécaires jeunesse de la Ville de Montréal, attribuera une bourse de 5000$ au lauréat, tandis que les autres finalistes recevront 500$.

Les finalistes des deux prix littéraires seront présents au Salon du livre de Montréal. Une table ronde réunira les finalistes du Grand Prix du livre de Montréal pour discuter des grandes questions abordées dans leurs œuvres. De plus, trois activités autour du Prix du livre jeunesse offriront aux jeunes lecteurs et à leurs familles l’occasion de découvrir les œuvres finalistes dans un cadre ludique.

L’entrée au Salon du livre sera gratuite le 20 novembre pour les abonnés des Bibliothèques de Montréal.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.