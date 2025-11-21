Le MAC et le CALQ s’allient pour soutenir les artistes québécois

Stéphan La Roche, directeur général du Musée d’art contemporain de Montréal (MAC), et Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

Le Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) et le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) ont annoncé un nouveau partenariat pour soutenir les artistes québécois. Cette collaboration, qui s’inscrit dans le cadre du Plan d’action du CALQ sur la diffusion des arts actuels 2025–2028, promet de renforcer la présence des artistes dans les institutions muséales et de diversifier les profils d’artistes représentés.

Le partenariat entre le MAC et le CALQ se décline en trois volets principaux. Le premier, intitulé Habiter le MAC, est un programme de développement de carrière qui débutera en mai 2026. Il permettra à deux cohortes de six artistes émergents de bénéficier d’ateliers en résidence, de mentorat et d’échanges avec le public au MAC. Le CALQ prendra en charge le logement et les frais de subsistance de quatre artistes vivant en dehors de la région métropolitaine de Montréal, en plus de fournir des bourses de création et des honoraires.

Exposition inaugurale du MAC

Le deuxième volet concerne l’exposition inaugurale du MAC, prévue lors de sa réouverture à la Place des Arts. Dix artistes de différentes régions du Québec recevront une bourse du CALQ pour soutenir la recherche et la création d’œuvres ambitieuses qui seront présentées lors de cet événement.

Enfin, le troisième volet prévoit que le CALQ finance des artistes pour deux expositions annuelles pendant trois ans dans le MAC transformé, offrant ainsi une visibilité accrue et un cadre propice à l’expérimentation.

Stéphan La Roche, directeur général du MAC, a souligné l’importance de ce partenariat pour le rayonnement de la création québécoise. Véronique Fontaine, présidente-directrice générale du CALQ, a ajouté que ce partenariat témoigne d’un engagement fort envers les artistes en arts actuels, en leur offrant des conditions concrètes pour développer leur pratique et entrer en dialogue avec le public.

Ce partenariat est soutenu par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le gouvernement du Canada, et le Conseil des arts du Canada, ainsi que par la Fondation du MAC et de nombreux donateurs.

