Notre-Dame en fêtes illumine le Marché de Lachine

Le Marché de Lachine s’apprête à accueillir un événement festif et enchanteur le samedi 6 décembre, dès 13 h, avec Notre-Dame en fêtes. Cette journée promet d’être remplie de magie et de joie pour les résidents et visiteurs de Lachine, avec une variété d’activités prévues pour tous les âges.

L’événement débutera à 13 h. Les familles auront l’occasion de prendre des photos mémorables avec le père Noël et ses chiens lutins. Une prévente exclusive de cartes-cadeaux boni sera également disponible.

L’un des moments forts de la journée sera l’illumination du grand sapin à 17 h, un spectacle qui promet d’émerveiller petits et grands. Pour réchauffer l’atmosphère, du chocolat chaud, du vin chaud et des bières locales seront proposés.

Activités créatives et engagement communautaire

Les enfants pourront participer à une activité créative intitulée Monde meilleur. Chaque enfant pourra écrire ses rêves sur une petite carte fabriquée à la main, qui sera ensuite accrochée à une grande banderole collective. Ce mur de souhaits grandira tout au long de la journée, symbolisant l’espoir et la communauté.

En outre, une collecte de dons sera organisée au profit de la guignolée de Lachine et d’autres organismes locaux.

L’événement est rendu possible grâce au soutien de plusieurs partenaires, dont la SDC de la rue Notre-Dame, l’Arrondissement de Lachine, la Ville de Montréal, Desjardins Caisse de Lachine, PME MTL Ouest de l’Île et Enrico Ciccone, député de Marquette.

