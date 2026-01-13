Lyne Thériault prend la tête du Comité de la Fête nationale à Montréal

Le Comité de la Fête nationale à Montréal a annoncé la nomination de Lyne Thériault au poste de directrice générale et artistique. Cette nomination marque un nouveau chapitre pour l’organisation, qui a exprimé sa gratitude envers Nathalie Gervais pour ses 13 années de service dévoué.

Lyne Thériault apporte avec elle plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la production culturelle et événementielle. Elle a notamment joué un rôle clé dans des projets d’envergure tels que les célébrations du Centenaire de Janette Bertrand et le Festival Juste pour rire. Dans ces événements, elle a assuré la gestion de la production, la programmation et la coordination de spectacles majeurs, démontrant ainsi ses compétences en direction artistique et stratégique.

Titulaire d’une maîtrise en gestion de projet de l’ESG UQAM, Mme Thériault se dit honorée de rejoindre un événement aussi emblématique et rassembleur, profondément ancré dans l’identité culturelle québécoise.

«Je suis impatiente de collaborer avec nos partenaires, nos équipes et nos artistes pour créer une édition qui nous ressemble : vibrante, inclusive et inspirante», affirme-t-elle.

Le Conseil d’administration du Comité a tenu à remercier chaleureusement Nathalie Gervais pour ses 13 années de service. Sous sa direction, le Comité a connu de nombreux succès, et son départ marque la fin d’une ère.

