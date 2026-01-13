«Un nouveau jour» de Jean-Philippe Baril Guérard arrive chez Duceppe

La pièce Un nouveau jour de Jean-Philippe Baril Guérard, qui a connu un succès critique et populaire à Québec, sera présentée à Montréal chez Duceppe. Cette production s’inscrit dans la série En rappel et sera à l’affiche du 30 avril au 10 mai 2026, avec huit représentations prévues à la Cinquième Salle de la Place des Arts.

Créée à l’automne 2025 au Théâtre La Bordée, Un nouveau jour a déjà été jouée 22 fois, dont deux représentations supplémentaires, témoignant de son succès.

Mise en scène par Michel Nadeau, cette satire politique plonge quatre créateurs dans un huis clos intense où ils doivent concevoir, en seulement 24 heures, le spectacle d’ouverture d’un Québec nouvellement souverain. La pièce aborde des thèmes tels que l’égocentrisme, les visions contradictoires et les grandes questions identitaires, le tout avec un humour mordant et une langue corrosive.

Résonance actuelle

Présentée peu après le 30e anniversaire du référendum de 1995, Un nouveau jour résonne avec une étonnante actualité. Elle pose la question de l’identité québécoise et de la définition du «nous» dans un contexte où chacun a sa propre vision du Québec. La pièce interroge si le trio «hockey-poutine-Céline» est suffisant pour représenter l’identité québécoise.

Les billets pour Un nouveau jour sont disponibles dès aujourd’hui en prévente pour les détenteurs de la carte Duceppe. La vente au grand public débutera le 15 janvier à 10h.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.