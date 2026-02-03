MANMADE aura deux publicités au Super Bowl

La marque de sous-vêtements montréalaise MANMADE s’apprête à marquer le 60ᵉ Super Bowl avec deux nouvelles publicités francophones de 30 secondes, diffusées lors de la présentation canadienne de l’événement le 8 février prochain. Ces publicités rendent hommage à un chapitre emblématique de l’histoire publicitaire du Québec, celui des pubs du Bon Marché.

Dans les années 1980, les publicités du Bon Marché ont laissé une empreinte indélébile dans l’imaginaire collectif québécois. Ces publicités se distinguaient par une recette simple et efficace, mêlant une famille iconique, des dialogues éclatés, et un humour frontal qui créaient une proximité immédiate avec le public. Ce format évoquait une sitcom avant l’heure, transformant le magasin en un véritable lieu de rassemblement, «la place où tout le monde va».

La première des deux pubs, située dans l’entrepôt montréalais de MANMADE, réinterprétera les codes des publicités du Bon Marché.

Collaboration avec La Cage

La seconde publicité de MANMADE a été réalisée en collaboration avec la chaîne de restaurants La Cage. Des joueurs du Canadien discutent des sous-vêtements MANMADE avec les cofondateurs de la marque, bien installés dans le restaurant.

Ces publicités s’inscrivent dans une tendance. Le Super Bowl est un des événements les plus écoutés au monde. Historiquement, les Américains mettent énormément d’argent dans les publicités diffusées pendant l’événement. Depuis quelques années, certains annonceurs canadiens ont commencé à en faire autant.

MANMADE s’est récemment classée au 4ᵉ rang de l’étude LÉGER WOW 2026 pour l’expérience numérique.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.