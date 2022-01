On vogue avec Lonny et son premier album «Ex-Voto»

La Française Lonny présente Ex-Voto, un premier album enregistré au Québec avec la collaboration du très talentueux Jesse Mac Cormack.

Les onze titres qui composent Ex-Voto prennent rapidement la forme d’une île, transcendés par une mer omniprésente. La musique et la voix – sobres et indomptables – de Lonny résonnent en effet au creux de l’oreille comme le vent du rivage siffle.

On se plonge volontiers dans les mélancoliques, solitaires et néanmoins lumineuses Dans la maison des filles, (Not So Sad) Love Song, Mid-Summer et Comme la fin du monde.