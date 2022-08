Les familles d’Hochelag’ festoient en fin de semaine

Enfants et parents, direction place Gennevilliers-Laliberté (ancien marché Maisonneuve) samedi prochain, où la Fête de la famille d’Hochelaga-Maisonneuve vous réserve une journée foisonnante d’activités.

Les organisateurs promettent aux familles «une journée plus que mémorable remplie de découvertes, d’émerveillements, d’apprentissages, de socialisation et surtout de sensations», ont-ils indiqué sur la page Facebook de l’événement.

Les animations variées raviront à coup sûr les marmailles! DJ, créations collectives, cirque, ateliers de danse et de musique, contes, jeux gonflables et maquillage pour égayer encore davantage les visages des enfants (et pourquoi pas ceux de leurs parents, tiens?) figurent au programme.

Le sport n’est pas en reste! Un tournoi de basketball aura lieu au parc Ovila-Pelletier, et les jeunes désireux d’y prendre part devront s’inscrire sur place à compter de 10 h. Les 6 à 12 ans joueront de 11 h à 13 h, tandis que les 12 ans et plus prendront la relève sur le terrain de 15 h à 17 h.

Les jeunes joueurs et joueuses recevront la visite d’un invité spécial, Spectrax Mota, vice-champion canadien non pas de basket, mais de beatbox! Les enfants pourront se transformer à leur tour en petites boîtes à rythmes humaines lors d’un atelier offert aux curieux et curieuses voulant s’initier à cet art vocal.

Ce n’est pas tout! La Fête de la famille offrira également de réjouissantes prestations musicales, notamment de la célèbre drag-queen lectrice de contes Barbada de Barbades, du groupe Terrato, de Noubi Trio et de Take Me Out.

L’on pourra en outre aller à la rencontre de nombreux organismes communautaires, dont Le Garage à musique, Petits bonheurs, Prima Danse et Je passe partout, qui animeront plus de 25 kiosques.

Ce sont les citoyens, les citoyennes et les organismes membres de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve qui organisent cette 17e édition de la Fête de la famille.

Grâce à la mobilisation de la communauté de l’arrondissement, la Fête de la famille a réuni avant la pandémie de COVID-19 plus de 3 000 personnes chaque année.

Fête de la famille, 27 août, 11 h à 18 h, place Gennevilliers-Laliberté