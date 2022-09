QW4RTZ, les belles «bibittes» de Serge Postigo

Homme occupé, qui a enchaîné dans la dernière année, à titre d’acteur, plus de 175 représentations de la comédie musicale Les Producteurs, en France, Serge Postigo demeure néanmoins fidèle à la joyeuse bande de QW4RTZ, qu’il accompagne dans l’écriture et la mise en scène de ses spectacles depuis 2012.

En dix ans, QW4RTZ a sans cesse repoussé les limites de l’art musical a capella – c’est-à-dire sans instrumentation –, en réinventant des chansons archiconnues avec ses seuls effets de voix, ses arrangements et autres surprenantes fioritures. Le tout, avec énormément d’humour. La formation originaire de Trois-Rivières accédait en 2018 aux demi-finales de La France a un incroyable talent et a lancé trois albums entre 2016 et 2021, dont un de Noël.

Vous n’avez pas encore eu la chance d’applaudir les prouesses de François «Fa2» Dubé, Louis-Alexandre Beauchemin, Philippe Courchesne-Leboeuf et François Pothier Bouchard sur scène? Précipitez-vous vers leur quatrième spectacle, A Capella Hero, dont la tournée s’amorce ces jours-ci, et qui passera par Montréal en novembre. Rares sont ceux et celles qui n’ont pas été charmé.e.s par le talent fou de ces belles «bibittes» rares. Une appellation avec laquelle leur mentor Serge Postigo est d’ailleurs tout à fait d’accord.

«C’est le mot le plus juste, ce sont des « bibittes », acquiesce ce dernier, attrapé par Métro lors d’une répétition récente de QW4RTZ devant les médias. C’est extrêmement difficile à décrire. Ça va bien au-delà de la musique, bien au-delà du chant et bien au-delà de l’a capella, qui sont, en soi, trois disciplines intéressantes à regarder. Avec les arrangements et l’humour des gars, le public, à un moment, oublie que c’est de la musique a capella. Des groupes a capella qui finissent en sous-vêtements, avec de la bouffe sur la tête et des dindes dans leurs poches, ça n’arrive pas souvent! (rires)»

Serge Postigo entouré de la bande de QW4RTZ

Courtoisie Production

Comme Guitar Hero

Pas question, donc, pour Serge Postigo, d’abandonner ses complices de QW4RTZ, qu’il se souvient avoir pris sous son aile alors que le quatuor, à ses débuts, n’avait ni producteur, ni répertoire et pas beaucoup plus de sous pour lancer sa carrière.

Depuis un an, alors que Postigo était à l’étranger, les collaborateurs ont travaillé en réunions Zoom pour construire le nouvel opus, A Capella Hero, et l’équipe se voit tous les jours pendant le mois et demi où le metteur en scène séjourne à Montréal pour peaufiner le travail.

Ce dernier dit s’être beaucoup attaché à ses protégés, dont il encense non seulement la folie et l’originalité qui leur permet de remplir des Place des Arts et des Théâtre St-Denis, mais également les qualifications professionnelles qui confèrent un aspect sérieux à la démarche.

«Ce qui est merveilleux, dans QW4RTZ, c’est que, dans la salle, il peut y avoir des enfants et monsieur et madame tout le monde qui vont être impressionnés, mais aussi des musicologues et des musiciens classiques universitaires qui seront tout aussi épatés. Parce que les gars ont tous des formations classiques, et la justesse, le rapport harmonique, ce n’est pas banal, pour eux. François, qui fait les arrangements, a étudié en arrangements d’orchestre, en clavecin, en histoire de la musique. Ce sont vraiment de grands musiciens.»

Et QW4RTZ prouvera une fois de plus sa grande versatilité dans sa nouvelle production, A Capella Hero – une référence au populaire jeu vidéo Guitar Hero – qui recèle d’aspects encore jamais vus (et entendus), promet Serge Postigo.

«A Capella Hero, c’est aussi un numéro que je leur fais faire, le plus exigeant qu’ils n’ont jamais fait en carrière, siffle celui-ci. À un point tel que le numéro n’est même pas encore prêt! Il le sera pour la première montréalaise, en novembre. En ce moment, il est en conceptualisation avec une équipe vidéo. On imagine aussi ce qui serait arrivé à Louis-Alexandre si les petits choix qu’il a effectués dans sa vie avaient été autrement; et on conclut qu’il serait aujourd’hui un YouTubeur accroché à l’iconographie des années 1990, habillé en fluo et chantant du new age!»

Au chapitre personnel, Serge Postigo s’apprête, le 9 septembre, à repartir pour Paris, où il poursuivra l’aventure des Producteurs. Au Québec, il est en discussions pour d’éventuels projets d’acteur, mais il n’a encore rien à annoncer en ce sens.

QW4RTZ présentera A Capella Hero à la Place des Arts, à Montréal, le 23 novembre. L’itinéraire de la tournée, qui compte déjà plus de 60 dates, est disponible sur le site web du groupe.