Le campus Agora obtient une subvention de plus de 430 000$

Déclic a reçu une subvention de 432 875$ du ministère de l’Éducation afin de poursuivre ses activités déjà en cours ainsi que de continuer les démarches pour la mise en œuvre du Campus Agora, une école adaptée avec résidences étudiantes pour ex-placés de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Le Campus Agora se veut un milieu de développement innovant qui offrira une réponse aux enjeux qui empêchent les jeunes adultes de la DPJ de se scolariser, avec notamment une pédagogie adaptée aux difficultés et aux troubles de l’apprentissage, et des services psychosociaux au soutien de leur socialisation et de leur santé mentale. «Pour nous, il est essentiel que les jeunes qui se voient actuellement exclus des possibilités de formation, en raison des limites des structures éducatives en place et des stigmates de leurs passés douloureux puissent eux aussi avoir accès à l’éducation. Qu’ils obtiennent, comme la majorité des jeunes Québécois, le privilège de recevoir le soutien, d’avoir accès aux ressources et à l’encouragement dont chacun a besoin pour se développer, atteindre son plein potentiel et devenir un citoyen épanoui et engagé dans sa société», déclarent conjointement Benoit Bernier et Sonia Lombart, cofondateurs de Déclic, par voie de communiqué.