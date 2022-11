Activité du dimanche : un micro ouvert autochtone

Pour une seconde édition, l’évènement Micro ouvert autochtone se tient depuis hier et jusqu’à 18h ce dimanche à la Place des Arts. Présenté par la réalisatrice, animatrice de radio et militante innue Melissa Mollen Dupuis, l’évènement est placé sous le thème du partage et se veut le plus rassembleur possible.

Autochtones et allochtones sont ainsi invités à assister à des ateliers de danse jusqu’à 16h et à des prestations musicales. À 15h, ce sera l’artiste métis franco-manitobain Willows qui sera sur scène. Lui succèdera à 17h, l’auteur-compositeur innu Shauit qui fusionne musiques innues et québécoises.

Les artistes ont été choisis par Melissa Mollen Dupuis, qui est aussi la commissaire de Micro ouvert autochtone 2022. Parmi les autres activités à découvrir, on retrouve jusqu’à 18h un atelier de perlage avec Maïlys Flamand, une artisane innue et atikamekw, et la diffusion de divers courts-métrages.

J’ai pu observer que prendre le temps de se parler, d’échanger, de manger et de boire ensemble, c’est ce qui créée une communauté et le véritable vivre-ensemble Melissa Mollen Dupuis via un communiqué

En plus des arts et des ateliers, la restauration est possible sur place avec de la soupe et du pain bannique. D’après Clothilde Cardinal, directrice de la programmation de Place-des-Arts, avec cet évènement Melissa Mollen Dupuis souhaite « réparer 500 ans de trou dans une mosaique » à travers un évènement de partage et de rencontre.

En ce dimanche pluvieux, il s’agit d’une façon de participer à la réconciliation avec les premiers peuples.