Le Cirque du Soleil rendra hommage à Guy Lafleur

Le Cirque du Soleil honorera sur scène la légende du hockey Guy Lafleur, qui s’est éteint en avril dernier à l’âge de 70 ans. Cette nouvelle production sera présentée l’été prochain à l’Amphithéâtre Cogeco, à Trois-Rivières.

Le spectacle ravivant le Démon blond constitue la septième production de la Série hommage du chef de file des arts circassiens, qui avait auparavant célébré des figures marquantes de la musique québécoise, dont Les Cowboys Fringants, Les Colocs, Robert Charlebois et de grandes voix féminines.

« Nous célébrons avant tout des figures québécoises, qui par leur œuvre musicale, leur génie sportif ou leur personnalité plus grande que nature ont marqué et marquent toujours le cœur des Québécois.e.s », a indiqué dans un communiqué la vice-présidente et directrice générale de la division Événements et Expériences du Cirque du Soleil, Marie-Josée Adam.

La Série hommage a jusqu’à présent attiré près de 334 000 spectateur.rice.s dans l’amphithéâtre sis au confluent de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent, à Trois-Rivières, ce qui en fait un incontournable rendez-vous culturel bien ancré dans le cœur du public.

Qui sait, peut-être la foule de l’Amphithéâtre Cogeco scandera-t-elle dans un élan de liesse « Guy, Guy, Guy! » à la mémoire du mythique numéro 10?

Série hommage – Guy Lafleur

Cirque du Soleil

Amphithéâtre Cogeco

Trois-Rivières

19 juillet au 19 août 2023



Image fournie par le Cirque du Soleil