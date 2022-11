Les Twins dansent avec les jeunes pour la santé mentale

Laurent et Larry Bourgeois, alias les Twins, amorceront sous peu une tournée nord-américaine dans les écoles afin de sensibiliser les enfants et les adolescents aux bienfaits de la danse sur leur santé mentale.

Larry et Laurent Bourgeois, alias les Twins, célèbres juges de la compétition de danse télévisée Révolution, amorceront sous peu une tournée nord-américaine des écoles afin de sensibiliser les enfants et les adolescent.e.s aux bienfaits de la danse pour leur santé mentale.

Les danseurs-chorégraphes de renommée internationale, qui ont brillé sur scène aux côtés de Beyoncé, Jay-Z, Missy Elliott et Dr. Dre, entre autres, se sont unis au Réseau d’écriture jeunesse, programme permettant aux jeunes de s’exprimer par l’entremise de formes artistiques, et ont mis sur pied la tournée Dansons pour la santé mentale, qui sera lancée dans la grande région montréalaise.

Aux yeux de la présidente du Réseau, Helen Georgaklis, il était naturel que les frangins et son programme joignent leurs forces pour contribuer à améliorer la santé mentale des jeunes. « Vous dansez, mais vous faites plus que ça : vous racontez des histoires avec vos mouvements », leur avait-elle dit. « Mon programme fait la même chose : permettre de raconter des histoires. »

« Malgré leur statut à l’international, ils sont parmi les personnes les plus humbles que j’ai rencontrées », ajoute la présidente.

Bienfaisante danse

Les Twins offrent des ateliers de danse — dont peuvent également bénéficier parents et enseignant.e.s! — après les heures de classe et en profitent pour discuter avec leur public, faisant partager leur parcours, eux qui ont commencé à danser à 13 ans dans les rues de Paris.

Ils ont trouvé dans la danse un exutoire précieux, dont ils transmettent les bienfaits aux jeunes depuis longtemps déjà, racontent-ils en conférence de presse au lendemain de l’enregistrement de la finale de Révolution.

Larry et Laurent, tous deux pères, n’en seront pas à leurs premières visites en milieu scolaire, eux qui sillonnent écoles et hôpitaux depuis des années afin de « dire aux petits ce qu’ils ont besoin d’entendre », raconte Larry, se remémorant également les bienfaits d’avoir noirci les pages d’un journal intime, ado, à l’initiative de son orthophoniste, alors qu’il était « un vrai bad boy ». « T’as pas changé! », rétorque Laurent, à son côté.

Apprendre à se sentir à l’aise et à s’exprimer sur le plancher de danse, apprendre à raconter des histoires et acquérir un sentiment d’autonomie : voilà ce que souhaitent inculquer aux jeunes les jumeaux par la danse, des atouts qui les aideront à surmonter les défis qui jalonneront leur vie, estiment les Twins, qui désirent également contribuer à réduire la stigmatisation.

Grâce à la danse, ils encouragent les jeunes à ne pas abdiquer devant un défi (comme une chorégraphie plus complexe), même lorsque ces dernier.ère.s croient ne pas en être capables, afin de goûter à la fierté de l’avoir surmonté. « Si tu pensais ne pas réussir, c’est que ton mental était plus fort que ton envie de réussir. Pourquoi être négatif, c’est plus facile qu’être positif? », se demande Laurent.

« On sait comment accompagner ces personnes pour leur faire sentir qu’elles ne sont pas seules, poursuit-il. On est nés avec une grande famille, on sait faire ça naturellement. »

« Notre côté vivant, on espère qu’il ne partira jamais », souhaite Laurent. Leur vitalité contagieuse constitue un indéniable rempart pour les jeunes, à l’instar de la danse.

Dans la foulée de la tournée Dansons pour la santé mentale, les Twins souhaitent ouvrir des studios de danse au Québec, puis plus largement en Amérique du Nord. « Pour que les jeunes aient un lieu où déposer leur rêve; c’est ce qu’on aurait aimé avoir », indique Larry.

Les Twins et le Réseau d’écriture jeunesse collaborent aussi étroitement avec la Fondation CHU Sainte-Justine, fière d’avoir les jumeaux comme « partenaires de cœur », dit sa présidente–directrice générale, Delphine Brodeur. Le centre hospitalier constitue en effet un chef de file en santé mentale au Québec, affirme-t-elle.

Les établissements désirant recevoir la tournée Dansons pour la santé mentale peuvent s’inscrire sur le site du Réseau d’écriture jeunesse.