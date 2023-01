Des seins censurés sur les réseaux sociaux de Danse Danse

Les photos et la vidéo promotionnelle du nouveau spectacle de la Compagnie Marie Chouinard, M, sur lesquelles des danseur.euse.s s’affichent torse nu, ont été supprimées des réseaux sociaux de Danse Danse.

Le diffuseur montréalais fait l’objet de censure de la part de la société mère de Facebook et Instagram, Meta, qui invoque un «non-respect de sa politique concernant “la nudité et les activités sexuelles”», fait-il savoir dans un communiqué publié mercredi. Danse Danse souligne qu’il est pourtant indiqué sur la page d’aide aux entreprises du géant du web que «les photos de tableaux, de sculptures ou d’autres œuvres d’art représentant des personnages nus» comptent parmi les exceptions à sa politique.

Après que la bande-annonce de M ait été supprimée d’Instagram, c’était au tour de la photo de couverture de la page Facebook de Danse Danse, qui s’est vu interdire temporairement d’en ajouter une nouvelle, apprend-on. Enfreindre cette injonction risquerait de faire supprimer sa page.

«En ce moment, Danse Danse se heurte aux restrictions des robots et vérificateurs de Meta, dont les plateformes constituent un quasi-monopole, ce qui les rend indispensables», lit-on dans le communiqué.

«Or, il appert dans la présente situation que les règles définissant ce qu’est une œuvre d’art demeurent floues et arbitraires», poursuit Danse Danse, qui accueille pour la 11e fois un spectacle signé par l’illustre danseuse et chorégraphe Marie Chouinard.

La Compagnie Marie Chouinard, faut-il le rappeler, rayonne depuis plus de 30 ans à l’international et fait partie des plus importantes compagnies de danse contemporaine au monde.

Un cadeau de Marie Chouinard à Danse Danse

Le spectacle M, dont les prémices sont le souffle et la voix des danseur.euses, se veut «une ode à la vie» et un cadeau de la part de la Compagnie Marie Chouinard afin de souligner le 25e anniversaire du diffuseur.

La créatrice chevronnée décrit M en ces termes dans un autre communiqué de Danse Danse: «À partir de micromouvements, d’une pulsion qui secoue les poumons et les os: l’éveil des émois, la mise en marche de la mécanique délirante d’être des vivants et des vivantes. […] Les mouvements de l’âme: pour mieux voir, savoir, goûter. Et fermer les yeux en souriant.»