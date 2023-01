Don Juan de retour pour ses 20 ans

Couverture de l'album «Don Juan - Changer» sorti en 2003 avec Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau.

En voulez-vous, Du plaisir? En v’là! La comédie musicale Don Juan prépare une tournée pour souligner son 20e anniversaire.

Pour en raviver le feu, la nouvelle mouture sera présentée l’an prochain à Ottawa, Québec, Trois-Rivières et Montréal. Dans la métropole, c’est à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts qu’on pourra renouer avec Don Juan, du 7 au 10 août 2024.

Eh oui, deux décennies déjà se sont écoulées depuis que Jean-François Breau et Marie-Ève Janvier se sont chanté la pomme dans le spectacle signé Félix Gray et mis en scène par Gilles Maheu. Pas moins de 600 000 personnes ont applaudi Don Juan à travers le monde, la comédie musicale québécoise ayant fait l’objet d’une tournée mondiale qui l’a amenée en France et en Corée du Sud.

Le duo d’amoureux sur scène comme dans la vie qui incarnait à l’origine Don Juan et la belle Maria avait repris ces rôles marquants quand le spectacle a été remonté, en 2012 et en 2013, ainsi qu’à l’occasion de la version symphonique, présentée en 2019. Il n’est pas précisé si Breau et Janvier retrouveront leurs personnages respectifs ou si la distribution est appelée à Changer.

«Don Juan» prépare une nouvelle tournée.

Dans Don Juan, le mythique personnage plusieurs fois centenaire assassine le Commandeur, geste pour lequel il sera maudit. Désormais condamné à être aimé, il tombe sous le charme de Maria, déjà promise à Raphaël (qui a été interprété notamment par Philippe Berghella et par Jonathan Roy, selon les années). Leur passion le conduira à sa chute.

Les billets pour Don Juan seront disponibles à compter du 8 mai.