Sur l’origine de «Vous êtes animal» 

«Jusqu’où vous seriez prêt à aller pour défendre vos idées?» Ce sont les mots que Jean-Philippe Baril Guérard prononce lorsqu’il apparaît sur la scène du Théâtre de Quat’Sous pour sa toute nouvelle pièce, Vous êtes animal.

L’auteur, chroniqueur et comédien à succès incarne une version fictive de lui-même qui présente au public un théâtre documentaire sur le scandale qui a ébranlé le biologiste derrière Sur l’origine des espèces, Charles Darwin… né en 1985, à Longueuil, et incarné sur les planches par Lyndz Dantiste.

«Vous n’êtes pas dans le monde que vous connaissez. Ça y ressemble beaucoup, tout est pareil, Marie-Louise Arsenault est là et reçoit du monde à la radio», résume Jean-Philippe Baril Guérard attablé avec Métro et le metteur en scène de la pièce, Patrice Dubois, qui est aussi le directeur artistique du Théâtre du PÀP.

La science et les médias

Jean-Philippe Baril Guérard voulait raconter qu’on n’est pas aussi réceptif qu’on peut le croire aux nouvelles idées en se basant sur «une vérité scientifique sur laquelle la plupart du monde s’entend», dit-il, soit l’évolution, théorie formulée par Darwin dans son célèbre essai publié en 1859.

«Je voulais voir comment une découverte scientifique aussi fracassante serait peut-être morte dans l’œuf si elle était soumise au tribunal des médias et des médias sociaux qu’on peut avoir aujourd’hui», explique celui qui avait été d’abord inspiré par l’arrivée de Trump au pouvoir, en 2016. Il a finalement été rattrapé par l’actualité quand la pandémie est arrivée et qu’un peu tout le monde s’est improvisé épidémiologiste sur Facebook du jour au lendemain.

Dans Vous êtes animal, la gauche comme la droite transforment le propos de Charles Darwin sans avoir les connaissances scientifiques pour bien le comprendre. Pire: sans jamais avoir lu son livre! D’un côté, on le menace en l’accusant de manquer de respect pour des personnes issues de la diversité, tandis que de l’autre, on l’utilise pour légitimer son racisme.

«On entend les disparités, commente Patrice Dubois. Ça met les spectateurs dans le bain, ils se demandent où ils se situent par rapport à ces affluents idéologiques.»

Patrice Dubois et Jean-Philippe Baril Guérard. Photo: JF Galipeau/Métro

Ces dérives surviennent au fur et à mesure que son rapport avec les médias se transforme. D’abord bien accueilli sur différents plateaux, Darwin est peu à peu attendu avec une brique et un fanal, modifiant aussi ses représentations sur les réseaux sociaux, de danse TikTok aux vidéos complotistes. Son livre finira même par être adapté en comédie musicale!

«La courbe de Darwin dans l’histoire, c’est celle de quelqu’un qui apprend à survivre à un écosystème médiatique qui lui devient très hostile à cause d’éléments très toxiques», commente le dramaturge.

Jouer avec la vérité

«C’est une pièce qui parle de vérité et de mensonge. Il y a une grosse supercherie», avertit Jean-Philippe Baril Guérard, qui compare avec justesse Vous êtes animal à une poupée russe.

Déjà, son personnage nous annonce faire un théâtre documentaire, mais tout ce qu’on voit est bien sûr fictif. En reprenant ainsi un procédé devenu commun au cinéma – le mockumentary, ou faux documentaire – et en le transposant au théâtre, où c’est très rare, il touche déjà à plusieurs couches: il prétend dire la vérité au public, alors qu’on nage en plein mensonge!

«Le sujet et la façon de le raconter sont reliés. Et il y a un aspect purement comique à ça!», lance l’auteur et comédien. Parce que oui, Vous êtes animal est une comédie, malgré quelques grands moments de drame qui, au fond, viennent soutenir ceux de plaisir.

La pièce comprenant tant de couches – un essai scientifique, les médias, les réseaux sociaux, une comédie musicale, un faux théâtre documentaire, alouette! –, elle a certainement bénéficié à être développée en collaboration avec L’Ensemble, le groupe d’artistes permanent du Théâtre PÀP composé de Laurence Dauphinais et Harry Standjofski, qui jouent dans le spectacle, ainsi que de Patrice Dubois, Dany Boudreault et Marie-Hélène Thibault, qui ont contribué en amont.

Lyndz Dantiste incarne Charles Darwin. Photo: Danny Taillon

Isabeau Blanche, Laurence Dauphinais, Harry Standjofski et Phara Thibault complètent la distribution. Photo: Danny Taillon

Outre Jean-Philippe Baril Guérard et Lyndz Dantiste, les interprètes incarnent plusieurs rôles. Photo: Danny Taillon

Fondé en 2019, L’Ensemble a travaillé discrètement jusqu’à maintenant, puisque Vous êtes animal est son premier projet qui arrive à sa forme scénique. Ses membres, avec Jean-Philippe, ont fait des lectures, échangé des propositions, fait des tests pour intégrer de la vidéo à la pièce afin de mieux raconter l’histoire, effet d’ailleurs très réussi.

«Jean-Philippe assistait aux tests et rebondissait par l’écriture, explique Patrice Dubois. Il y a un jeu de correspondance qui s’est installé entre les comédiens et son écriture qui se bonifiait. On a fait des laboratoires avec une soixantaine de spectateurs grand public qui venaient assister à quelque chose de complètement informe. Ces spectateurs-là, ils nous ont dit des choses importantes, parce qu’ils réagissent aux propos du texte.»

Par ces échanges, l’auteur pouvait s’assurer qu’il était, contrairement à son pauvre Charles Darwin, bien compris.

Justement, Darwin, jusqu’où sera-t-il prêt à aller pour défendre ses idées? Et vous?

Vous êtes animal est présentée jusqu’au 11 février au Théâtre de Quat’Sous.



L’Ensemble du Théâtre du PÀP travaille sur d’autres textes qui verront éventuellement le jour au théâtre.



Jean-Philippe Baril Guérard cosigne avec Suzie Bouchard l’adaptation télé de son roman Haute démolition, qui prendra les ondes de SériesPlus le 16 mars.