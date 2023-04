Christina Ricci, invitée d’honneur du Comiccon de Montréal

Le Comiccon de Montréal, festival de bandes dessinées également reconnu pour la science-fiction, l’horreur, les animés, les jeux vidéo et les jeux sur table, dévoile aujourd’hui l’invitée d’honneur de sa prochaine édition: l’actrice américaine Christina Ricci.

L’interprète de Wednesday Addams dans The Addams Family (1991) et Addams Family Values (1993) ainsi que de Marilyn Thornhill dans la série dérivée Wednesday, produite par Netflix, sera présente au Comiccon de Montréal les 15 et 16 juillet. Les activités auxquelles Christina Ricci participera n’ont pas été encore révélées, outre les séances de prises de photos et de signatures d’autographes typiques d’un tel événement.

Cette annonce a été faite aujourd’hui dans le cadre du dévoilement d’une première vague d’invité.e.s qui sera présente au palais des congrès du 14 au 16 juillet 2023.

En plus des têtes d’affiche telles que les acteurs Giancarlo Esposito (The Boys, Breaking Bad, The Mandalorian) et Stephen Amell (Arrow, Heels), plusieurs bédéistes québécois.e.s seront présent.e.s, comme Boum, qui vient de remporter le Grand prix Québec BD pour son album La méduse, ou encore Réal Godbout, dont le personnage Red Ketchup vient tout juste d’être transposé au petit écran.

En plus des productions susmentionnées, Christina Ricci s’est fait connaître lorsqu’elle avait à peine 10 ans grâce à la comédie familiale Mermaids (1990). Elle a ensuite tenu des rôles principaux dans des films comme Casper (1995) et Sleepy Hollow de Tim Burton (1999).

On peut aussi actuellement la voir dans la série Yellowjackets, qui vient de lancer sa deuxième saison, et l’entendre sur Spotify dans la série audio Harley Quinn and The Joker: Sound Mind.

La liste complète des personnalités invitées est disponible sur le site du Comiccon de Montréal. L’événement aura lieu du 14 au 16 juillet au Palais des congrès.