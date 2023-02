Benoît Brière prête sa voix à l’adaptation de la BD «Red Ketchup»

Dès avril, la chaîne diffusera, dans sa plage horaire nocturne destinée aux adultes, la nouvelle série animée Red Ketchup, basée sur la bande dessinée à succès de Pierre Fournier (qui s’est éteint en novembre dernier à l’âge de 72 ans) et Réal Godbout. C’est le comédien Benoît Brière qui prêtera sa voix au célèbre agent du FBI aux yeux rouges et à la chevelure orange vivant des aventures délirantes au milieu des années 1980.

« Benoît Brière est un acteur polyvalent dont la voix confère la toxicité et la gravité propres à cet antihéros torturé, en plus de toutes les nuances de jeu et les niveaux humoristiques que commande le personnage », affirme le réalisateur de la série, Martin Villeneuve, dans un communiqué.

La distribution de Red Ketchup. Photo: Corus

Une jolie brochette d’artistes donneront vie aux personnages colorés gravitant autour du colosse polytoxicomane. France Castel incarne sa sœur Sally; Gabriel Lessard, l’agent junior des Services secrets canadiens Peter Plywood; Alain Zouvi, le malveillant Dr K désirant annihiler l’humanité; Widemir Normil, le chef du FBI Sullivan, et Émilie Bibeau, le pendant féminin et russe de Red.

« Les autres membres de la distribution m’ont aussi séduit en réussissant chacun à insuffler à leur personnage toutes les subtilités recherchées », ajoute le réalisateur.

La saison comptera 20 épisodes.