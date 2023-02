Un festival voué au féminisme contemporain

Le Festival Filministes, voué au cinéma d’ici et d’ailleurs portant sur les femmes et les personnes sous-représentées, se tiendra du 8 au 16 mars en salle et en ligne.

Le Festival Filministes, voué au cinéma d’ici et d’ailleurs portant sur les femmes et les personnes sous-représentées, propose de nouveau une programmation foisonnante et festive! Sa 6e édition se tiendra du 8 au 16 mars en ligne ainsi qu’en salle, dans La Petite-Patrie et le Plateau Mont-Royal.

Crise des réfugié·es, pénurie de places en garderie, musique métal et amitiés féminines au Liban, science-fiction féministe : les 5 longs métrages et 58 courts métrages au programme abordent des sujets extrêmement variés. À la suite de chaque projection, le public est convié à des discussions (interprétées en langue des signes québécoise) portant sur les enjeux féministes exposés dans les films.

Pour les personnes friandes d’érotisme féministe, les soirées coquines Filminounes – Plaisirs pornographiques, au Cinéma L’Amour, sont de retour, tout comme la soirée de projection de vidéoclips Roule-moi l’clip, à la suite de laquelle l’on pourra danser la nuit durant.

Ce n’est pas tout! En plus de ces soirées électrisantes, le Festival Filministes propose une classe de maître sur le cinéma expérimental avec Miryam Charles, une exposition du travail de l’artiste Alejandra Zamudio, un atelier pour apprendre à présenter un projet de court métrage en pro ainsi qu’un quiz — faste programme!