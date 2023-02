Radio-Canada ressuscite «La petite vie»

Serge Thériault, Bernard Fortin, Marc Labrèche, Josée Deschênes, Guylaine Tremblay, Marc Messier, Diane Lavallée et Claude Meunier incarnent les membres de l’excentrique famille Paré de « La petite vie », qui revivra à Radio-Canada.

Le phénomène télévisuel de Radio-Canada La petite vie, qui a marqué les années 1990, reprendra… vie (excusez-la), a-t-on appris par communiqué.

Nous y découvrons que la distribution originale — Claude Meunier, Marc Labrèche, Josée Deschênes, Diane Lavallée, Marc Messier, Guylaine Tremblay, Bernard Fortin, Rémy Girard et Sylvie Potvin — sera de retour pour célébrer les 30 ans de la série, qui a été en ondes durant quatre saisons, de 1993 à 1998.

Aux commandes des sacs de vidanges de l’excentrique famille Paré, l’on retrouvera Ti-Mé, campé par Claude Meunier, qui signe également le scénario de cette sitcom culte.

À ses côtés gravitera de nouveau son insolite progéniture composée de Rénald dit « Pinson », marié à la friande du look monochrome Lison, surnommée Creton, Thérèse, madame steak-blé d’Inde-patates, et son éternel menteur d’époux Réjean, ainsi que la rebelle Caro et le benjamin Rod, chouchou de sa Moman.

Le bon couple d’ami.e.s Pogo et Linda sera aussi du party familial.

Serge Thériault, qui incarnait l’iconique Moman dans La petite vie, ne sera pas de retour dans la nouvelle mouture de l’émission culte des années 1990. Photo : Radio-Canada

Un nom majeur manque bien sûr tristement à l’appel : celui de Serge Thériault, qui incarnait l’iconique Jacqueline « Moman » Paré. Aux prises avec une dépression majeure, le comédien (qui avait tant ému dans le film Gaz Bar Blues de Louis Bélanger) demeure reclus chez lui depuis des années, accompagné de sa conjointe à bout de souffle. C’est ce que révélait le bouleversant documentaire Dehors Serge dehors de Martin Fournier et Pier-Luc Latulippe, sorti en 2021.

Le communiqué, laconique, ne donne toutefois pas d’informations sur la forme que prendra le retour de La petite vie.