Geneviève Schmidt narrera «L’île de l’amour»

La téléréalité L’île de l’amour a trouvé une nouvelle narratrice de choix en la comédienne Geneviève Schmidt. Dès le printemps prochain, elle commentera les péripéties à Las Terrenas, en République dominicaine, des candidat.e.s avides de séduction de la troisième saison de l’émission.

Elle «ajoutera une savoureuse pointe de dérision au quotidien», lit-on dans un communiqué. En effet, nul doute que l’actrice saura mettre au service du comique des situations insulaires le sens du punch et l’humour pince-sans-rire qu’on l’a vu déployer dans une foule de projets, notamment Les beaux malaises, le Bye bye et même dans son rôle de chirurgienne dans STAT!

«Très excitée d’y ajouter ma touche personnelle, car avoir le sens de l’humour, c’est une magnifique qualité en amour!», indique celle que l’on peut maintenant considérer comme une pionnière à L’île de l’amour.

Oui, une pionnière, car Geneviève Schmidt deviendra la toute première femme narratrice de la franchise internationale Love Island, apprend-on également.

Elle fera donc équipe avec Olivier Dion, qui, lui, tiendra les rênes de l’animation de la nouvelle saison de L’île de l’amour, diffusée à TVA et TVA+.

En janvier dernier, on apprenait que le précédent duo à la barre de l’animation et de la narration, formé de Naadei Lyonnais et de l’humoriste Mehdi Bousaidan, serait remplacé dans la mouture subséquente.