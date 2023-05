«Voie de contournement»: voulez-vous coucher avec moi ce soir?

À l’aube de la quarantaine, Lisa désire un enfant, le temps commence à compter. Or, son conjoint est infertile… contrairement au frère de ce dernier. À l’affiche jusqu’au 26 mai à La Licorne, la courte comédie dramatique Voie de contournement s’accompagne de hot-dog et de boisson dans le cadre de la formule 5 à 7.

Désespérée, Lisa (incarnée par Marie-Evelyne Baribeau) fait une proposition des plus insolites dans une chambre d’hôtel à son beau-frère, Marc (Marc St-Martin) : coucher avec elle à l’insu de son mari afin qu’elle tombe enceinte. Après tout, Marc et elle s’entendent bien. Et ce dernier représente désormais son unique recours après avoir investi une somme colossale en interventions de fertilité.

Mais Marc, il l’aime bien, sa belle-sœur… et il trouve son frère royalement trou d’cul! Ces sentiments, le duo ne peut pas tant les contourner. Au contraire, il devra y faire face.

Heurts au passage

L’incongruité de la situation et le passage à l’acte donnent évidemment lieu à des répliques fort comiques. Les dialogues, amusants et rythmés, sont justement le moteur de cette comédie de situation à la mise en scène minimaliste.



La prémisse se teinte néanmoins de drame peu à peu, car une telle proposition, certainement engageante, ne se fait pas sans heurts émotionnels… Les désirs des protagonistes demeurent, après tout, irréconciliables : l’une espère enfanter; l’autre, être possiblement aimé en retour.



Les sentiments que se voit contraint de révéler Marc à sa belle-sœur donnent lieu à des moments émouvants, à l’instar de ceux où Lisa évoque le jugement dont elle fait l’objet de la part de parents parce qu’elle n’est pas mère. Pensons aussi à quand, au détour d’un appel sur haut-parleur du chum à son frère, sont dévoilées des facettes peu reluisantes du couple sur le déclin.



Les pièces « qui touchent des cordes sensibles » et qui abordent des thèmes qui ne sont pas « nécessairement faciles » en recourant à l’humour, comme le fait Voie de contournement, intéressent particulièrement Marc-André Thibault. C’est lui qui signe cette première traduction française de Ring Road d’Anita Vettesse, créée en Écosse en 2019, en plus de la mettre en scène.



« Les deux sont attachants à divers moments de la pièce, les deux ont de super beaux côtés et des défauts bien assumés, poursuit-il. Un personnage juste gentil ou méchant, ce n’est pas intéressant à regarder. Voir leurs failles et leurs désirs qui les poussent à mentir, parce qu’ils ont une pulsion, je trouve ça vivant. C’est beaucoup plus humain. »

Marc-André Thibault, directeur artistique de Théâtre Bistouri, signe la mise en scène et la traduction de Voie de contournement. Photo : Éva-Maude TC

De l’écossais au québécois

L’on comprend que Marc-André Thibault ait trouvé cette traduction plutôt simple à effectuer en comparaison de certaines plus complexes qu’il a réalisées par le passé.



Ce genre de huis clos à deux personnages qui parlent de relations a en effet cette assise universelle qui se prête tout autant à Glasgow qu’à une banlieue anonyme québécoise, nous semble-t-il. Le principal défi, indique Marie-André, a simplement été d’adapter les référents culturels, le tout avec l’aval de l’autrice écossaise, qui l’a « laissé aller ».



Féru de la dramaturgie du Royaume-Uni, il compte déjà une dizaine de traductions à son actif, dont des pièces du Britannique Martin McDonagh, reconnu pour son humour noir.

Des pièces en un acte, telle Voie de contournement, se prêtent à la formule 5 à 7 qu’ont adoptée La Licorne et Duceppe, inspirée du concept écossais A Play, a Pie and a Pint. Photo : Maryse Boyce

Exporter la formule 5 à 7

Lorsque Marc-André Thibault cherche des projets d’adaptation, il s’attarde notamment aux pièces en un acte (une forme théâtrale moins répandue au Québec, observe-t-il), idéales dans le cadre des conviviaux 5 à 7 de La Licorne, que gère depuis quatre ans le Théâtre Bistouri, dont il est directeur artistique. Sa compagnie y destine deux pièces d’une heure par année, au printemps et à l’automne.



La pièce originale d’Anita Vettesse avait justement été créée dans le cadre du concept A Play, a Pie and a Pint, celui-là même qui a inspiré tant les 5 à 7 de Duceppe que ceux de La Licorne, où le hot-dog (avec option végé) se substitue à la tourte à la viande pour accompagner la bière et la pièce d’une heure.



Théâtre Bistouri travaille aujourd’hui à implanter la formule partout au Québec et même dans le nord de l’Ontario, afin que « d’autres publics puissent en bénéficier, de dynamiser et de renouveler le public », affirme son fondateur, aussi comédien.



« C’est un format super accessible, rappelle-t-il. La pièce ne coûte pas cher, tu as une collation, une bière, c’est plus tôt dans la soirée. Ça fait un an qu’on tourne un show [en formule 5 à 7] en région, et on y voit déjà un public qu’on ne retrouvait pas habituellement dans les salles. On réussit à accrocher du nouveau monde grâce à ça. »