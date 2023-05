Quatre arrondissements vibreront au son de La Chasse-Balcon

En même temps que reviennent les beaux jours revient à Montréal la série gratuite de concerts de musique trad La Chasse-Balcon! Quatre balcons d’autant d’arrondissements vibreront au rythme des violons, de la guitare, de l’accordéon et de la gigue à l’heure de l’apéro du 25 au 28 mai.

De 17 h à 18 h, le voisinage de par la ville est convié à venir taper du pied le 25 mai à Verdun, le 26 à Ahuntsic-Cartierville, le 28 dans Ville-Marie… et le 27 mai dans un arrondissement qui demeure pour l’instant une surprise.

Dans les jours précédant le festival seront disséminés des indices, telle une chasse au trésor, sur le site web ainsi que les comptes Facebook et Instagram de La Chasse-Balcon afin de découvrir l’emplacement précis des quatre balcons festifs.

La Chasse-Balcon puisera cette année exclusivement dans le répertoire du chanteur et violoneux Claude Méthé, compositeur à l’honneur du festival. Photo : Dana Whittle

L’artiste aux multiples talents Émile Proulx-Cloutier est le porte-parole de la 8e édition de La Chasse-Balcon. Photo : Julie Artacho

Un compositeur à l’honneur

Pour la première fois cette année, la célébration mettra à l’honneur l’œuvre d’un ou d’une artiste qui a marqué le répertoire de musique trad actuel. C’est avec le chanteur, violoneux et membre du groupe Zigue Claude Méthé, figure de la musique trad québécoise depuis 1974, que La Chasse-Balcon inaugure sa série «Compositeur à l’honneur».

La bande de musicien.ne.s de La Chasse-Balcon, formée en cette 8e édition de Samuel Royer-Legault (guitare, chant), Louis-Philippe Pharand (accordéon, chant), Catherine Planet (violon, chant), Elisabeth Moquin (violon, gigue), Sophie Lavoie (violon) et Olivier Arseneault (percussions, gigue), puisera uniquement dans son répertoire.

S’ajoute au party cette année à titre de porte-parole l’artiste aux multiples talents Émile Proulx-Cloutier.

«Dans la légende de la Chasse-Galerie, des humains isolés dans le fin fond des bois font un pacte avec le Diable pour magiquement retrouver leurs proches et leurs amours, le temps d’une soirée de fête; le festival de La Chasse-Balcon, quant à lui, fait éclater l’isolement dans les racoins de la ville en ramenant de la magie et de la fête au cœur de nos vies. Et même pas eu besoin de déranger le Diable pour ça!», badine le créateurs des albums Aimer les monstres et Marée haute dans un communiqué.

«Le balcon est une image extraordinaire pour refléter le pont entre soi et l’autre, entre le privé et le public», écrit pour sa part la fondatrice de La Chasse-Balcon, Catherine Planet. «Il agit comme une scène où il est possible d’être complètement soi-même dans un espace partagé avec le public… le secret d’une société qui vit en harmonie.»

Auréolée de succès depuis sa création, La Chasse-Balcon a offert plus de 300 représentations et égayé de nombreuses villes de la province.

La série de concerts de musique trad La Chasse-Balcon égaiera quatre arrondissements de Montréal du 25 au 28 mai.