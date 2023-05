Une nouvelle Fête de la musique rue Masson

La vibrante Promenade Masson, dans Rosemont, tend les bras à l’été en inaugurant un rendez-vous musical ce printemps! Sa première Fête de la musique se déroulera le samedi 27 mai.

Sous un soleil que l’on souhaitera radieux, neuf kiosques mettant de l’avant des artistes professionnel.le.s de Montréal et des environs jouxteront la rue Masson entre la 1re et la 12e avenue. Seront à l’honneur folk, rock, jazz, musiques latines, manouche, chanson française et même musique de film.

Ce nouvel événement célébrant le retour des beaux jours sera l’occasion de savourer non seulement les mélodies ambiantes, mais également les mets parmi la kyrielle de cafés-restaurants de la Promenade (pensez cuisine mexicaine, libanaise, indienne, asiatique, italienne, etc.) et autres boulangeries et crèmeries y ayant pignon sur rue.

En allant flâner sur la Promenade cette journée-là, on courra aussi la chance de gagner un casque d’écoute haut de gamme pour déguster sa musique. Des maquilleuses seront de la partie pour le plaisir des plus jeunes. L’éclair de Ziggy Stardust ou l’étoile verte de Lumière seront-ils demandés par certain.e.s?

La Fête de la musique est organisée par la SDC Promenade Masson, engagée dans le développement durable par l’entremise de projets concrets tels que des cendriers permettant le recyclage de mégots, des ruches d’abeilles sur toit-terrasse ou du verdissement.

Les neuf kiosques musicaux

Lucas Choi Zimbel (guitare, accordéon, chant) : folk, ballades, compositions



Nick Cangiano (guitare, claviers, batterie, chant) : rock, ballades



Jose Lamartine (guitare latine classique) : latin, flamenco



Lucio Chacha (guitare) : bossa-nova, jazz



Claude Gélineau (violon, classique) : musique métissée, musique de film



Les Ismore (Les Hollick) (trompette, guitare) : folk-rock



Ariana Nasr et Curtis Thorpe (saxophone, guitare, chant) : chanson française, chanson du monde, jazz



Nicolas Maupeu et Raphaël (guitares, chant) : pop-folk



Montréal Manouche (Michael Cotnoir) (guitares, percussions) : swing manouche