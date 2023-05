Finale de Cégeps en spectacle: le Montréalais Jérémy Chhor grand vainqueur

Les Montréalais ont brillé samedi, lors de la 44e finale nationale de Cégeps en spectacle à Terrebonne, où dix participants venus des quatre coins de la province étaient en compétition.

C’est l’humoriste Jérémy Chhor, du Collège Bois-de-Boulogne, qui est sorti grand vainqueur de cette édition. Le cégépien s’est offert la première place grâce à un numéro bien ficelé qui a su convaincre le jury. Le Montréalais a également mis la main sur une bourse de 3000$, en récompense pour son exploit.

La deuxième place est revenue à la danseuse Sophia Nadeau du Cégep Gérald-Godin, qui a elle empoché 1500$.

Plusieurs prix nationaux et régionaux ont aussi été décernés. Dans la catégorie des prix nationaux, Sophia Nadeau s’est vue remettre le Prix Vue sur la Relève.

Cette année, le jury était composé de la journaliste et animatrice Catherine Pépin, du scénariste, metteur en scène et comédien Dave Jenniss, du producteur Martin Leclerc, de l’auteure-compositrice-interprète Thaïs et du chorégraphe et danseur Andy Michel.

«Ceux et celles qui n’ont pu assister au spectacle, ou encore le suivre en direct sur le réseau MAtv peuvent se consoler. La chaîne citoyenne de Vidéotron rediffusera une version abrégée du spectacle le samedi 6 mai à 20 h», indique Cégeps en spectacle.

Les clients Illico et Helix pourront également visionner cette 44e finale nationale dans les prochains jours, sur demande.