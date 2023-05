Aerosmith va clore sa tournée d’adieu à Montréal

Après 50 ans de chansons à succès et 10 tournées mondiales, le groupe Aerosmith tire sa révérence de la scène et annonce une ultime tournée, Peace Out – Farewell Tour. Et où se terminera cette monumentale tournée d’adieu nord-américaine de 40 concerts, le 26 janvier 2024? Au Centre Bell, toi!

La plus récente visite à Montréal de Steven Tyler et ses complices remontait à 2004.

«Préparez-vous et walk this way, vous aurez droit au meilleur concert de votre vie!», a déclaré dans un communiqué la formation native de Boston, qui, rappelons-le, est le premier band rock à avoir obtenu un succès commercial majeur qui mêlait du rap grâce à la version de Walk This Way en collaboration avec Run DMC, sortie en 1986.

La vidéo annonçant la tournée d’adieu

The Black Crowes, groupe originaire d’Atlanta, agira comme artiste invité de cette tournée à grand déploiement mettant à profit une technologie de pointe, indique-t-on.

Le batteur d’Aerosmith, Joey Kramer, l’un des membres fondateurs, ne sera toutefois pas de la fête pour des raisons de santé et familiales, lit-on.

Les billets seront en vente dès vendredi, 5 mai, à 10 h. Pour les plus mordu.e.s des fans, des forfaits VIP sont offerts.

Parions que les admirateur.trice.s d’Aerosmith Won’t Want to Miss a Thing…