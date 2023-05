Katherine Levac annonce «L’homme de ma vie», son nouveau spectacle

Katherine Levac foulera de nouveau les planches dès cet été avec un tout nouveau spectacle, L’homme de ma vie, présenté en rodage.

Les premières médiatiques de ce troisième one-woman-show auront lieu au printemps 2024 à Montréal et à Québec.

« L’homme de ma vie!, c’est ma recherche de l’idéal, ma quête de perfection qui se pouvait même pas finalement. C’est tout ce à quoi j’aspirais et qui a foiré en cours de route. Par chance », écrit sur ses réseaux sociaux l’humoriste, mère de jumeaux avec la cinéaste Chloé Robichaud. Sur l’affiche, on la voit regarder au loin (facétieusement, il va sans dire), le regard comme empreint d’espoir.

« De spectacle en spectacle, je m’ouvre davantage, je m’impose moins de limites », déclare-t-elle par voie de communiqué. « Aujourd’hui, je me sens beaucoup plus libre dans la création, je me fais confiance, je fais confiance au public qui vient me voir et au moment qu’on vivra ensemble. »

L’homme de ma vie! succède aux spectacles Grosse, offert sur Crave et enregistré par son amoureuse à l’été 2021 alors que Katherine était sur le point d’accoucher, ainsi que Velours, certifié billet platine par l’ADISQ, une mention soulignant plus de 100 000 billets vendus.

Rappelons que l’humoriste a animé avec panache le plus récent Gala Les Olivier, qui en était à sa 24e édition. Katherine Levac était la deuxième femme à tenir les rênes de l’animation en solo, après Lise Dion, à la tête des deux premières éditions.

