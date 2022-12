Katherine Levac sera de retour le printemps prochain avec un nouveau one-woman-show.

Sur les réseaux sociaux, l’humoriste a annoncé être en rodage pour la tournée de son nouveau spectacle solo. Il s’agit de son troisième en carrière après Velours et Grosse.

«Salut la gang! Sachez que je repars officiellement en tournée avec le rodage de mon prochain spectacle solo. Ça fait longtemps que j’attends ce moment les amis, j’ai hâte de vous présenter mes nouvelles jokes pour vous entendre rire, ou non, et ainsi me fier à votre opinion de public trustable, ouvert et coquin que vous êtes. Merci de m’aider à bâtir ce troisième show, c’est bien précieux pour moi. Ça commence ce printemps, lien dans ma bio pour des billets tout chauds», a écrit Kath Levac.

Un retour sur scène que plusieurs de ses amis humoristes, dont Arnaud Soly, Adib Alkhalidey et Rosalie Vaillancourt se sont empressés de commenter et de partager.

Les billets sont déjà en vente sur le site de Katherine.