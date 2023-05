Des terrasses du Village seront ouvertes jusqu’à 3h du matin cet été 

La Société de développement commercial (SDC) du Village fêtera sa 17e piétonnisation estivale en grand, puisque certaines de ses terrasses seront ouvertes jusqu’à la fermeture des établissements les soirs de fin de semaine et lors de du Festival Fierté Montréal.

Du jeudi au samedi, dès le 19 mai prochain, vous pourrez siroter votre verre à l’air frais des petites heures du matin sur la rue Sainte-Catherine. Bien que la rue soit piétonne chaque année, c’est grâce à une dérogation spéciale qu’une quarantaine de terrasses de l’arrondissement Ville-Marie pourront veiller aussi tard que les restos ou les bars pour la première fois cet été.

Vous pourrez aussi en profiter durant quelques dimanches (21 mai, 30 juillet, 3 septembre et 8 octobre), ainsi que pendant toute la durée du festival Fierté Montréal, qui se tiendra du 3 au 13 août prochain.

«Nous accueillons cette 17e piétonnisation de la rue Sainte-Catherine Est avec beaucoup d’enthousiasme. Les dernières années ont été extrêmement difficiles pour les entreprises du Village, notamment les restaurateur·rice·s, avec la baisse du tourisme international et les mesures sanitaires. La vie nocturne a toujours fait partie de l’ADN du quartier, et cette ouverture de nos partenaires à l’arrondissement contribue à positionner le Village comme un lieu incontournable de la métropole où venir fêter et célébrer la diversité.», mentionne Gabrielle Rondy, directrice générale de la SDC du Village, par voie de communiqué.

La rue Sainte-Catherine sera piétonne du 19 mai au 9 octobre 2023.