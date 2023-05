Les fans de café retrouveront le Barista Fest en juin 

Envie de déguster du bon café, de perfectionner votre technique et de rencontrer des artisans locaux? Ça tombe bien, c’est justement l’ambition du Barista Fest, qui se déroulera le samedi 3 juin dans Ahuntsic-Cartierville.

Barista, entreprise de microtorréfaction montréalaise née en 2004, vous invite encore cette année à célébrer le savoir-faire des artisans du café d’ici ainsi que leurs produits.

Au programme lors de cette journée festive, outre les dégustations de shots d’espresso on pourra profiter d’un kiosque de pizza signé Morso, du BBQ, et des breuvages style cocktails du Club Local, de la Brasserie Silo et le l’Aire Commune.

Les 50 premier.ère.s arrivé.e.s auront même droits à des cadeaux, tout comme les abonné.e.s mensuels de Barista qui reçoivent leur café livré à la maison. Des déductions seront également faites sur certaines machines à café vendues par le microtorréfacteur lui-même.

Lors de la première édition qui a eu lieu en septembre dernier, ce sont près de 1000 adeptes de caféine qui se sont rassemblé.e.s pour l’événement, selon Barista.

Où : 111 rue Louvain Ouest, Montréal (Événement intérieur et extérieur) Quand : Le samedi 3 juin de 9h00 à 17h00 (en cas de pluie, remis au 4 juin dès 11h) Coût : Gratuit