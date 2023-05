Ce resto offrira un repas gratuit aux mamans pour la fête des Mères 

Liuyishou Montréal, restaurant de fondues chinoises authentiques, offrira un repas gratuit aux 50 premières mamans qui dineront sur place le 14 mai prochain.

Le restaurant style «all you can eat» de la rue Crescent, qui a ouvert ses portes en 2022, a mis en place cette promotion spéciale pour célébrer la fête des Mères, dans le but de «témoigner [leur] reconnaissance à toutes les mères», peut-on lire sur leur publication Instagram.

Le resto propose de déguster en famille – ou entre ami.e.s – des morceaux de viande, des fruits de mer, ou encore des légumes, trempés dans différents choix de bouillons chauds épicés, doux, végétariens ou carnivores.

Pour bénéficier d’un repas gratuit, la maman doit diner sur place avec trois autres adultes et faire partie des cinquante premières mères arrivées. Une personne par table peut bénéficier de la gratuité, et le bouillon n’est pas inclus.

La bannière, fondée en Chine en 2000, détient des succursales un peu partout à travers le monde, dont 22 en Amérique du Nord.

Où : Liuyishou Montréal (1224, rue Crescent, Montréal) Quand : Le dimanche 14 mai 2023 Site web