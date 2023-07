Madonna reporte ses deux concerts à Montréal

Une nouvelle inattendue pour les fans montréalais de la légendaire Madonna. Les deux concerts tant attendus, initialement prévus les 19 et 20 août 2023 au Centre Bell, sont malheureusement reportés à une date ultérieure. Dans un communiqué officiel, Live Nation, l’organisateur de la tournée The Celebration Tour, a confirmé le report de la portion nord-américaine de la tournée.

Dans un message publié sur son compte Instagram, elle a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers ses admirateurs pour leur soutien indéfectible. «Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre énergie positive, vos prières et vos paroles d’encouragement. Je ressens véritablement tout l’amour qui émane de vous tous», a-t-elle écrit.

Les fans de Madonna devront donc patienter avant de pouvoir la voir sur scène. Les nouvelles dates de spectacle seront annoncées dès que possible. Cependant, une lueur d’espoir subsiste pour les détenteurs de billets, car ceux-ci demeurent valides pour les nouvelles dates à venir. Les fans sont ainsi priés de conserver leurs billets pour les deux événements reportés.

Lundi, la célèbre chanteuse, âgée de 64 ans, a partagé des nouvelles rassurantes concernant son état de santé après avoir récemment combattu une infection bactérienne qui l’a conduite aux soins intensifs. Elle se trouve désormais sur la voie de la guérison et focalise toute son attention sur son bien-être.

Je ne veux pas décevoir ceux qui ont acheté des billets pour mes spectacles. Je ne veux pas décevoir non plus tous ceux qui ont travaillé fort à mes côtés depuis les derniers mois. Je déteste décevoir les gens. Madonna

La tournée européenne de Madonna, quant à elle, est toujours prévue de débuter en octobre prochain, comme prévu initialement. Les admirateurs européens de la reine de la pop auront donc l’opportunité de la voir se produire sur scène à cette période.

Live Nation et Madonna s’excusent sincèrement auprès de tous les fans affectés par ce report. La santé et le bien-être de la chanteuse restent une priorité, et cette décision a été prise en raison de circonstances imprévues.