Madonna de retour à Montréal cet été

Madonna sera de retour à Montréal dans le cadre de sa nouvelle tournée mondiale, qui fera un arrêt au Centre Bell le 19 août prochain. Intitulée Celebration, elle inclut 35 villes d’Amérique du Nord et d’Europe et promet de mettre en valeur le répertoire musical des 40 dernières années de la reine de la pop.

L’annonce de cette tournée a été faite mardi par l’entremise d’une vidéo virale faisant référence au documentaire Truth or Dare (Au lit avec Madonna en version française) dans lequel on suivait la chanteuse Madonna, sur scène et en coulisses, lors de sa tournée internationale de 1990.

Dans cette vidéo de cinq minutes, on peut voir différentes célébrités telles que Judd Apatow, Jack Black ou encore Amy Schumer lancer le défi à la superstar de 64 ans de partir en tournée et d’interpréter les mégasuccès de ses quatre décennies de carrière.

«Je suis excitée d’explorer autant de chansons que possible, en espérant offrir à mes fans le concert qu’ils attendaient», confie Madonna par voie de communiqué.

La dernière fois que la chanteuse Louise Ciccone (Madonna, si vous préférez) est venue au Québec, c’était lors de la tournée mondiale Rebel Heart en septembre 2015. Selon les chiffres de Billboard, les deux représentations au Centre Bell de Montréal avaient enregistré des recettes de 4 459 594 $, pour un total de 26 468 spectateur.trice.s.

La tournée débutera le 15 juillet au Rogers Arena de Vancouver. En plus de la ville britanno-colombienne et Montréal, la seule autre ville canadienne visitée par Madonna sera Toronto, le 13 août, soit six jours avant le spectacle au Centre Bell.

Rappelons que Celebration est également le nom de la compilation best of de Madonna, parue en 2009 et comprenant la chanson du même nom.

Les billets seront mis en vente le vendredi 20 janvier à 10h sur madonna.com/tour.

Les membres «legacy» du fan-club officiel de Madonna auront le privilège de participer à une prévente du 17 janvier à midi au mercredi 18 janvier à 17h. Des forfaits VIP seront également offerts.