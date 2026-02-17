Julie Le Breton seule sur scène pour «Passion simple» au Théâtre de 4’Sous

L’adaptation théâtrale du roman Passion simple d’Annie Ernaux sera présentée au Théâtre de 4’Sous à Montréal du 1er au 29 avril 2026, avec Julie Le Breton comme artiste solo. Cette production marque la première collaboration entre la comédienne et la metteure en scène Brigitte Haentjens.

Ensemble, elles explorent la complexité des émotions décrites par Ernaux, offrant une réflexion sur les bouleversements intérieurs qu’une passion amoureuse peut provoquer.

Le duo promet de décortiquer avec finesse et rigueur les sentiments ambivalents décrits dans le roman. Cette collaboration inédite entre Haentjens, reconnue pour son approche théâtrale audacieuse, et Le Breton, actrice acclamée pour sa profondeur émotionnelle, s’annonce prometteuse.

Exploration des méandres de l’amour

Passion simple, entre témoignage personnel et réflexion universelle, plonge le public dans l’intimité troublante d’une relation intermittente et sexuelle entre une femme et un homme marié, fonctionnaire dans une ambassade étrangère. Ernaux explore l’attachement et l’amour comme forme d’annihilation et de paralysie, mais aussi comme source de joie profonde. La pièce promet de captiver les spectateurs en les confrontant aux réalités complexes et souvent contradictoires de l’amour et du désir.

Les représentations de Passion simple auront lieu du 1er au 25 avril 2026, au Théâtre de 4’Sous. Des supplémentaires sont prévues les 28 et 29 avril.

