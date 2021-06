Cannes: la Semaine de la critique rajeunit et féminise sa direction

La Semaine de la critique, l’une des principales sélections parallèles du Festival de Cannes, a annoncé confier sa direction à une jeune spécialiste du cinéma et des séries, Ava Cahen, après sa soixantième édition en juillet.

Aux manettes depuis dix ans de cette sélection qui cherche à mettre en lumière des premières ou deuxièmes oeuvres de cinéastes du monde entier, l’actuel directeur, Charles Tesson, 66 ans, passera la main après la prochaine édition (7 au 15 juillet).



Ava Cahen, née en 1986, est «la plus jeune sélectionneuse de l’histoire de la Semaine de la critique», précise un communiqué. Elle avait rejoint le Syndicat français de la critique de cinéma, qui organise la manifestation, en 2016, et travaillait depuis avec M. Tesson au «comité long métrage».



Chroniqueuse à la télévision dans Le Cercle sur Canal+, la trentenaire travaille aussi pour France Inter (Une heure en séries), et est co-rédactrice en chef d’une revue de cinéma, FrenchMania, qu’elle a fondée en 2017. Elle est également universitaire et enseignante à Paris X-Nanterre.

Elle est auteure d’essais sur le cinémas et les séries, passionnée notamment par l’oeuvre du cinéaste new-yorkais Woody Allen.



Une journaliste et réalisatrice, Claire Clouzot, avait déjà occupé le poste de directrice de la Semaine de la critique, entre 2002 et 2004.