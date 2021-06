Le Cirque du Soleil de retour à Montréal au printemps prochain

Après avoir vécu une année difficile, le Cirque du Soleil sera de retour à Montréal avec la présentation du spectacle Kooza sous le Grand Chapiteau du Vieux-Port en avril 2022.

L’institution reconnue mondialement annonce par la même occasion une entente avec le Vieux-Port de Montréal qui lui permettra de présenter ses créations chaque année, dont certains classiques, au cours des dix prochaines années.

Décrit comme «une aventure débordante d’adrénaline et d’acrobaties au royaume des fous», Kooza a été présenté pour la première fois à Montréal en 2007. Le spectacle a depuis voyagé dans 21 pays et été vu par plus de 8 millions de spectateurs.

La production raconte l’histoire de l’Innocent, un solitaire mélancolique qui cherche sa place dans le monde. Le spectacle réunit deux traditions en cirque, soit la performance acrobatique et les arts clownesques. Plus de 50 artistes font partie de la distribution.

«Nous sommes très emballés de pouvoir enfin renouer avec notre public montréalais et québécois qui nous soutient depuis plus de 37 ans maintenant», a déclaré Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil.

Rappelons que la pandémie a durement frappé le Cirque du Soleil. Après l’annulation de tous ses spectacles et la mise à pied de presque tous ses employés, l’entreprise s’est mise à l’abri de ses créanciers l’an dernier. Ces derniers, menés par la firme Catalyst Capital Group, s’en sont portés acquéreurs en août.

Les billets pour Kooza sont disponibles dès maintenant pour les membres du Club Cirque et seront mis en vente au reste du public le 21 juin.