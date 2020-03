Coronavirus: le Cirque du Soleil met à pied 95% de ses employés

Le Cirque du Soleil a annoncé aujourd’hui qu’il licenciait temporairement 95% de ses effectifs en raison de la pandémie du coronavirus et de la fermeture forcée de l’ensemble de ses spectacles sur la planète.

Ces mesures touchent un total de 4679 employés. De ce nombre, près de 1 300 travaillent au siège social montréalais, selon Caroline Couillard, directrice des communications du Cirque.

Les compressions prennent effet immédiatement.

«C’est le jour le plus éprouvant de l’histoire du Groupe Cirque du Soleil, a affirmé dans un communiqué Daniel Lamarre, président et chef de la direction. Nous sommes profondément attristés par les mesures drastiques prises aujourd’hui, puisque ces mises à pied temporaires touchent de nombreuses personnes dévouées qui travaillent fort. Malheureusement, cette décision constitue notre seule solution alors que nous sommes contraints à nous positionner pour traverser cette tempête et nous préparer à d’éventuelles réouvertures.»

Les 44 productions du Cirque du Soleil à travers le monde sont présentement à l’arrêt en raison des mesures pour contrer la pandémie.

«Ce fut une décision extrêmement difficile pour le Groupe, mais qui est nécessaire afin de stabiliser l’entreprise en prévision de l’avenir», a écrit l’entreprise dans un communiqué.

«Le Groupe Cirque du Soleil a donc été contraint de suivre les recommandations des autorités gouvernementales et conséquemment de procéder à une interruption des activités sans précédent, qui durera jusqu’à ce que la pandémie soit maîtrisée et que ses artistes, ses employés et ses spectateurs ne soient plus à risques».

Le Cirque du Soleil avait déjà annoncé il y a deux jours la mise à pied temporaire de la moitié de ses employés, soit 2600 personnes.

À Montréal, le nouveau spectacle sous chapiteau, Sous un même ciel, qui devait être lancé dans le Vieux-Port le 23 avril, a déjà été reporté de quatre semaines vendredi dernier.