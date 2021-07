«Loki» débarque chez «Les Simpson» sur Disney+

Direction Springfield pour Loki ! Au programme à la télé cette semaine, un crossover très attendu entre la série tendance du moment, Loki, et l’un des programmes les plus cultes du petit écran, Les Simpson, qui prendra la forme d’un court-métrage. Rendez-vous ce mercredi 7 juillet sur Disney+. A vos agendas !

La plateforme de streaming de Mickey a vu les choses en grand avec le court-métrage Le Bon, le Bart et le Loki, dont le titre est un clin d’oeil au grand classique de western spaghetti Le Bon, la Brute et le Truand.

La malice arrive à Springfield (enfin, encore plus de malice). Découvrez le court-métrage Les Simpson : Le Bon, le Bart et le Loki, en streaming dès le 7 juillet sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/DncKfvKCxm — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) June 30, 2021

Les téléspectateurs verront Loki, «de nouveau banni d’Asgard, aux prises avec ses adversaires les plus coriaces : les Simpson et les héros les plus puissants de Springfield» Le Dieu de la malice fera équipe avec Bart. Le court-métrage sera un «hommage aux super-héros et aux méchants de l’univers cinématographique Marvel». La preuve avec son affiche, inspirée de celle de Avengers: Endgame. L’acteur Tom Hiddleston, qui incarne le personnage au cinéma, a même repris son rôle et prêté sa voix à la version Simpson de Loki pour ce crossover inédit.



Disney+ s’était déjà inspiré d’une autre saga à succès de son écurie, Star Wars, pour un court-métrage autour des Simpson. Le Réveil de la force après la sieste, qui mettait en scène Maggie Simpson, avait été dévoilé en mai dernier.



La nouvelle série de l’univers cinématographique de Marvel, Loki fait un carton en ligne comme sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, le hashtag «#lokiseries» affiche plus de 478,6 millions de vues. Le personnage de fiction a même rejoint l’univers de «Fortnite» .