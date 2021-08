Sur vos écrans…«L’Homme Libre», «Milk», «L’Escadron suicide» et d’autres

Cette semaine sur vos écrans, on vous conseille les films L’Homme Libre, Milk, L’Escadron suicide et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

L’Escadron suicide – La mission (Suicide Squad, The)

(4)

Drame fantastique américain réalisé par James Gunn

Mettant en vedette Margot Robbie, Idris Elba, John Cena.

C’est quoi ? Une bande de supervilains, condamnés à la prison à vie, acceptent de participer à une mission à haut risque qui les opposera à un dangereux scientifique, en échange d’une éventuelle réduction de leur peine de prison.

C’est comment ? Combinant humour absurde et ultraviolence, cette variation joyeusement trash sur THE DIRTY DOZEN permet à James Gunn (GUARDIANS OF THE GALAXY) de poser un regard décapant sur le genre. Bien qu’inégal et trop long, l’ensemble séduit par ses personnages excentriques, défendus avec aplomb, humour et parfois même, avec émotion.

En salles

Le Grand Pari (Dream Horse)

(4)

Comédie dramatique britannique réalisée par Euros Lyn

Mettant en vedette Toni Collette, Damian Lewis, Owen Teale.

C’est quoi ? Propriété d’un syndicat gallois fondé par une quinquagénaire cumulant deux emplois mal payés, le cheval Dream Alliance devient contre toute attente le champion de toutes les pistes de course du pays.

C’est comment ? Fidèle à la formule éprouvée des comédies sociales anglaises inspirées de faits vécus (THE FULL MONTY, CALENDAR GIRL, etc.), ce SEABISCUIT gallois dégage chaleur et bonhomie, tout au long de son parcours consciencieusement balisé. L’excellente Toni Collette (HEREDITARY) domine la distribution.

En salles

L’Homme Libre (Free Guy)

(4)

Comédie fantaisiste américaine réalisée par Shawn Levy

Mettant en vedette Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery.

C’est quoi ? En se révoltant contre sa condition, un personnage secondaire de jeu vidéo, qui croit être une vraie personne, provoque dans la vie réelle une crise parmi les concepteurs du programme.

C’est comment ? Le réalisateur des NIGHT AT THE MUSEUM propose ici une méditation stimulante sur le libre arbitre et l’essence de l’existence. Un brin surchargé, avec ses motifs empruntés, l’ensemble est visuellement imaginatif, reposant sur les épaules de l’attachant et amusant Ryan Reynolds (DEADPOOL).

En salles

Milk

(3)

Drame biographique américain réalisé par Gus Van Sant

Mettant en vedette Sean Penn, James Franco, Emile Hirsch.

C’est quoi ? En 1978, le militant gay Harvey Milk est élu conseiller municipal à San Francisco, où il s’empresse de combattre les législations discriminatoires envers les homosexuels. La même année, Milk est abattu par un confrère homophobe.

C’est comment ? Portée par une interprétation magistrale de Sean Penn (récompensée aux Oscars), cette évocation fascinante et honnête du destin tragique d’un politicien marquant repose également sur un scénario rigoureux, aux ellipses brillantes, et sur une mise en scène élégante, tout en retenue, de Gus Van Sant (ELEPHANT).

Samedi 21h sur Télé-Québec

OSS 117 – Bons baisers d’Afrique (OSS 117 – Alerte rouge en Afrique noire)

(5)

Comédie d’espionnage française réalisée par Nicolas Bedos

Mettant en vedette Jean Dujardin, Pierre Niney, Natacha Lindinger.

C’est quoi ? En 1981, la délicate mission en Afrique d’un espion français est compromise par sa rivalité avec un collègue plus jeune, plus efficace au lit avec les femmes et plus moderne dans ses méthodes.

C’est comment ? Ce troisième volet des exploits satiriques de l’espion le plus crétin, raciste et misogyne que la Terre ait porté déçoit. La confrontation entre l’irrésistible Jean Dujardin et le peu crédible Pierre Niney apparaît comme une parenthèse rapportée au sein d’un scénario épisodique, mis en scène sans le rythme souhaité par le réalisateur de BELLE ÉPOQUE.

En salles

Vivo

(4)

Film d’animation américain réalisé par Kirk De Micco.

C’est quoi ? Un kinkajou mélomane vivant à La Havane s’engage dans un périlleux voyage en direction de la Floride, afin de porter à une célèbre chanteuse une chanson d’amour écrite soixante ans plus tôt par son ami guitariste.

C’est comment ? Ce divertissement familial raconte une histoire d’amitié touchante, mais sans grande surprise, entre un enfant solitaire et un animal abandonné. L’animation de personnages rondouillards est soignée et colorée, tandis que les passages musicaux, très américanisés, sont portés par des voix enthousiastes.

En exclusivité sur Netflix