«Love is Blind», «Queer Eye», «The Circle»… Netflix lance un casting géant pour y participer !

Et si la prochaine star de la télé-réalité sur Netflix, c’était vous ? Le géant du streaming recherche activement des nouveaux candidats pour ses prochaines émissions… en ligne ! Dès à présent, les intéressés peuvent soumettre une vidéo façon TikTok pour tenter de rejoindre l’aventure sur Netflix. En tout, 12 émissions sont proposées. On fait le point.

Netflix veut le «vrai vous». Ce 9 août, la plateforme américaine a dévoilé un appel à candidature bien particulier pour rejoindre ses émissions de télé-réalité, le tout grâce seulement à une vidéo d’une minute maximum : «Mais ce qui me passionne le plus, c’est le lancement du plus grand casting de télé-réalité jamais réalisé. À partir d’aujourd’hui, nous invitons les fans à postuler pour leur type d’émissions de téléréalité Netflix préféré sur NetflixReality.com.», a déclaré Brandon Riegg, vice-président des programmes non-scénarisés et des documentaires chez Netflix.

Le géant américain a ouvert les candidatures pour douze de ses émissions de télé-réalité. Que vous recherchiez l’amour, que vous soyez mordus de cuisine ou prêts à ranger et embellir votre intérieur, il y en aura pour tous les goûts : Nailed It!, Queer Eye, The Circle, Love is Blind, Dream Home Makeover, Floor Is Lava, Roaring Twenties, Get Organized with The Home Edit, Too Hot to Handle, Sparking Joy with Marie Kondo, The American Barbecue Showdown et Indian Matchmaking.

Des vidéos de candidatures courtes à la sauce TikTok

Un casting géant jamais organisé par la plateforme de streaming mais sous certaines conditions. Les candidats devront être âgés d’au moins 18 ans et habiter soit aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni ou en Irlande. Pour la France, il faudra donc patienter. Pour tenter sa chance et se voir peut-être sur Netflix, il faudra tout d’abord envoyer une vidéo d’une minute ou moins, qui n’est pas sans rappeler le format de TikTok : «Pas besoin de lumières annulaires ou de glam, soyez juste le vrai vous !», n’hésite pas à marteler Netflix dans son annonce.

Les candidats pourront choisir de soumettre leur vidéo pour un ou plusieurs programmes et pourront se voir être contactés plus tard pour les prochaines saisons ou dès à présent.

A noter que Netflix a renouvelé The Circle pour une quatrième et cinquième saison, ainsi que Indian Matchmaking et The American Barbecue Showdown pour leur deuxième saison. La plateforme de streaming a également dévoilé un nouveau programme avec Roaring Twenties qui réunira des jeunes d’une vingtaine d’années à Austin au Texas vivant ensemble à la recherche de l’amour et du succès.

