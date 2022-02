Non, Guy Laliberté n’a pas perdu la boule (selon lui)

Avez-vous suivi les récents délires remplis de grenouilles de notre Guy Laliberté national sur Instagram dernièrement? Assez flyé, n’est-ce pas? Mais un projet créatif se cachait derrière toutes ces folies.

Le nouveau bébé du fondateur du Cirque du Soleil, qui demeure maintenant à Hawaï, s’appelle Hanai World, ce qui signifie en hawaïen «la famille qu’on choisit».

«En ouvrant la voie aux aventuriers du monde numérique, Hanai World invitera sous peu les artistes et leurs communautés à découvrir les outils créatifs et technologiques qui contribueront à l’avenir du divertissement phygital», indique le créateur dans une publication Instagram.

Mais qu’est-ce qu’un divertissement phygital? Ce sont des expériences à la fois physiques et numériques.

Le site Web du projet propose des idées toutes plus intrigantes et excentriques les unes que les autres, impliquant les plus récentes avancées technologiques.

Il n’y a pas à dire, l’homme d’affaires a de l’imagination à revendre. Et ça ne date pas d’hier…

«Certains d’entre vous ont pu penser que j’avais perdu la tête, mais je vous rassure, j’ai simplement renoué avec un personnage, comme dans le temps des Échassiers de Baie-St-Paul», a-t-il écrit dans la même publication Instagram levant le voile sur le projet.