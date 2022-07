Occupation double aura son «agence de rencontre» sur Noovo

Sept ex-candidat.e.s d’Occupation Double qui croient encore en l’amour tenteront de trouver leur douce-moitié grâce à L’agence de rencontre OD, une web série qui sera diffusée sur Noovo.ca dès le 20 juillet.

Dans la bande-annonce publiée jeudi matin sur les différents réseaux sociaux d’Occupation Double, on peut voir d’ancien.ne.s participant.e.s de la populaire télé-réalité se prêter au jeu du dating à travers une série de tête-à-tête avec différent.e.s prétendant.e.s. On retrouvera notamment Jenny, Nicolas et Sarah-Donia d’OD dans l’Ouest, Cintia et Jordan d’OD Chez Nous, Kiari et Rym d’OD Afrique du Sud , ainsi que Kaled d’OD Espagne.

C’est le duo formé de Marie-Lyne Joncas et Sacha Bourque qui est à la barre de cette nouvelle série de sept épisodes et qui accompagnera les célibataires dans leur recherche de l’amour.

Les sept épisode de L’agence de rencontre OD seront disponibles sur Noovo.ca dès le 20 juillet. De quoi patienter en attendant le début de la nouvelle saison d’Occupation Double en Martinique cet automne. La production de la téléréalité a d’ailleurs reçu un nombre record d’inscriptions cette prochaine édition.