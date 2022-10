PlayStation inaugure à Montréal son 1er studio au Canada 

Les gameurs et gameuses seront heureux d’apprendre que PlayStation Studios a célébré ce jeudi à Montréal l’ouverture officielle de son premier studio au Canada.

L’acquisition de Haven Studios par Sony Interactive Entertainment (SIE) et plus précisément, par la division PlayStation Studios qui supervise le développement des jeux vidéo de Sony, avait été annoncée plus tôt ce printemps, mais l’inauguration officielle a eu lieu jeudi.

«Haven travaille sur une nouvelle propriété intellectuelle pour PlayStation qui offrira une expérience multijoueur AAA et qui bâtira un monde systémique et évolutif axé sur la liberté, le dynamisme et le jeu qui divertira et engagera les joueurs pendant des années», peut-on lire dans le communiqué de l’entreprise.

On indique également que la jeune PME montréalaise – rebaptisée Haven Interactive Studios – fera un investissement massif dans l’intelligence artificielle, dans l’apprentissage automatique, ainsi que dans la recherche et le développement. L’objectif de Haven Interactive Studios est de devenir le pionnier de l’apprentissage automatique dans l’industrie du jeu vidéo, et d’offrir aux joueurs une nouvelle expérience de jeu centrée sur la communauté.

«Haven est en voie de créer un studio de développement d’un genre différent», a déclaré par voie de communiqué la fondatrice et PDG de Haven Interactive Studios, Jade Raymond.

Avec le soutien de PlayStation et de la communauté locale, nous sommes convaincus d’avoir ce qu’il faut pour créer des havres qui suscitent un émerveillement sans fin chez les joueurs. Jade Raymond, PDG de Haven Interactive Studios

Haven a également annoncé sa volonté de favoriser le développement des talents locaux, ainsi que de financer une nouvelle bourse d’études, dès cette année, avec l’École des arts numériques, de l’animation et du design.

Enfin, Haven prévoit de lancer en janvier 2023 un programme de stages.