Ne laissez pas vos enfants regarder ces vidéos sur YouTube au risque d’infecter vos appareils de virus!

La compagnie d’antivirus Kasperksy met en garde les utilisateurs de YouTube contre des vidéos cachant en réalité un dangereux virus de type cheval de Troie nommé: RedLine. Ce dernier se propagerait dans des vidéos YouTube portant sur des logiciels de triche pour des jeux vidéo populaires. Un moyen de cibler les enfants et adolescents plus naïfs et moins soucieux de faire attention?

Kaspersky a publié un rapport pour le moins inquiétant sur une nouvelle stratégie utilisée par des pirates informatiques afin de propager des virus et voler nos données personnelles.

Ces derniers ciblent des vidéos YouTube portant sur les jeux vidéo et y cachent leurs logiciels malveillants dans la description des dites vidéos.

Ces vidéos vont porter sur des logiciels de triches pour des jeux populaires tels que:

Dying Light 2

F1 22

Farming Simuator

Fifa 22

Final Fantasy XIV

Forza

Lego Star Wars

Rust

Sniper Elite

Spider-Man

Autant de jeux pouvant intéresser les enfants et adolescents soucieux de progresser rapidement dans ceux-ci et qui sont peut-être moins sensibilisés aux risques de cliquer sur n’importe quels liens.

Les dangers du logiciel malveillant RedLine

Le modus operandi des pirates est relativement simple. À la base, ces derniers ont publié des vidéos sur YouTube portant sur de soi-disant logiciels de triches pour des jeux vidéo populaires.

Dans la description, on retrouve un lien pour le télécharger ledit « logiciel ».

En réalité, en cliquant sur le lien, on télécharge plutôt le cheval de Troie RedLine qui a une très longue liste d’actions malveillantes. Le logiciel malveillant RedLine peut ainsi voler:

Nos identifiants

Nos mots de passe

Nos conversations

Les informations de nos témoins de navigation (cookie)

RedLine peut également prendre le contrôle de notre ordinateur pour exécuter des tâches et télécharger d’autres logiciels malveillants. Il va même jusqu’à installer un logiciel de minage de cryptomonnaie pour sucer les ressources de la carte graphique de ses victimes.

Comme si le danger n’était pas déjà assez grand, les pirates n’auraient plus besoin de rien faire pour infecter d’autres personnes, puisque ce sont leurs victimes qui font le travail pour eux.

En effet, en cliquant sur le lien dans la description des vidéos YouTube, non seulement on télécharge le virus RedLine, mais aussi deux autres logiciels malveillants.

Ces deux autres logiciels permettent aux pirates d’automatiquement obtenir les informations de connexion des comptes YouTube, prendre le contrôle des chaînes, téléverser leur vidéo sur leur logiciel de triches et y ajouter le lien malveillant pour infecter d’autres personnes.

Comment se protéger contre RedLine

Comme toujours, la première chose à faire pour éviter de télécharger des virus et des logiciels malveillants c’est de demeurer vigilant.

Dans ce cas-ci, en exploitant le thème des jeux vidéo, nul doute que les pirates cherchent à cibler les enfants et adolescents qui sont plus impulsifs et moins sensibilisés aux risques de cliquer sur n’importe quels liens.

Avoir une discussion avec nos jeunes concernant ces vidéos est donc un premier pas pour réduire les risques d’être infectés.

Enfin, se munir d’un antivirus va toujours demeurer l’ultime défense contre ce genre de logiciels.

RedLine étant un des chevaux de Troie les plus populaire sur le marché noir, les bases de données des antivirus sont bien au courant de ce code malveillant et peuvent donc rapidement l’identifier et le bloquer.

Nos suggestions des meilleurs antivirus et suites de protection pour ordinateur