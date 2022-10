Photo: Gracieuseté, Of Course

Of Course: un jeu vidéo pour promouvoir leur album

Envie de vous colletailler avec des chanteuses et rappeurs québécois? C’est ce que vous propose le jeu vidéo Montréal bagarre.

Le groupe montréalais Of Course lance aujourd’hui un jeu vidéo pour faire la promotion de son dernier album, Montr​é​al bagarre 2, disponible depuis le 13 mai dernier.

Inspiré des jeux «beat them all» des années 1990, Montréal bagarre permet aux joueurs d’incarner un des quatre membres du groupe Of Course pour un combat contre des chanteuses et rappeurs québécois.

Les ennemis dans le jeu sont Kirouac, Vendou, Xela Edna, Virginie B, Dope.gng, Catboot et Mantisse (LaF).

Le jeu vidéo disponible en version Web, ainsi que sur Android et iPhone, a été développé par Worthless Idea, un studio indépendant québécois.

Les utilisateurs qui se retrouveront dans le top 10 d’ici le lancement de l’album, prévu le 26 octobre prochain au Ausgang Plaza, recevront des places gratuites pour l’événement. Les premiers du top 10 gagneront également de la marchandise du groupe.

Photo: Gracieuseté, Of Course

Promotion ludique

En entrevue avec Métro, le chanteur du groupe, Will Maurer, explique que l’idée du jeu vidéo date du début de la pandémie.

«On a fait quelques shows en direct sur les réseaux sociaux», raconte Will Maurer, ajoutant que le groupe s’est mis à réfléchir à une façon de rejoindre le public.

«Je me suis mis dans l’idée de faire un jeu vidéo. J’ai commencé tout seul au début, mais au bout de trois jours, j’ai un peu baissé les bras», dit-il en rigolant.

C’est à ce moment que Will Maurer a décidé d’approcher Raphael Huot de Worthless Idea, mais comme les moyens d’Of Course étaient limités, la conception du jeu vidéo a commencé très lentement. Cependant, lorsque le groupe a signé avec l’étiquette Coyote Records, le projet a été relancé, cette dernière étant excitée par cette idée.

Interrogé sur la réaction des artistes qui se sont fait proposer de jouer des «méchants», Will Maurer affirme qu’ils ont très bien réagi.

Pour faire le jeu vidéo, on a dû se capter, se numériser. On devait faire toutes les poses qu’on allait faire dans le jeu vidéo. Will Maurer, chanteur d’Of Course

Comme dans son salon

Lorsqu’on lui demande pourquoi l’événement de lancement de Montréal bagarre 2 a lieu plus de cinq mois après la parution de la version numérique de l’album, Will Maurer explique que le groupe souhaitait attendre que le jeu vidéo soit prêt.

Il mentionne aussi que l’album a été composé pendant la pandémie et que le groupe a souhaité le sortir rapidement pour passer à autre chose.

Pour le lancement du 26 octobre, un salon sera également aménagé au Ausgang Plaza pour permettre au public de jouer au jeu vidéo en parallèle du concert.

Will Maurer confirme que des invités seront présents et participeront au concert, dont Kirouac, Vendou et Dope.gng.